Peso chileno lidera avances regionales pese a cobre: Andes FX

El peso chileno es la única moneda latinoamericana que registra ganancias significativas el martes, compensando la caída de ayer, incluso cuando el cobre baja en Londres por cuarto día.

La moneda se fortalecía un 0,4%, aunque aún está confinada entre 770 pesos por dólar y el mínimo del año a la fecha de 796 pesos por dólar. El peso podría haberse apreciado aún más de no ser por la reversión del cobre.

El metal rojo cae un 1,9% en Londres luego de registrar un alza previa de más del 1%, lo que pesa sobre las perspectivas de los términos de intercambio de Chile y Perú, ya que ambos países son importantes exportadores.

La creciente oposición entre los legisladores a una nueva ronda de retiros anticipados de fondos de pensiones está ayudando a la curva de Cámara a aliviar parte de su reciente presión alcista, ya que menos efectivo en circulación puede ayudar al banco central en su lucha contra el aumento de la inflación.

El plan del Gobierno para eliminar una serie de exenciones fiscales, incluida una sobre el comercio de valores, ha tenido una reacción del mercado moderada a medida que continúan las entradas de una ola de ventas de bonos extranjeros.

El peso colombiano y el sol peruano apenas registraban cambios en una sesión marcada por la escasa agenda local, por lo que los operadores siguen los catalizadores internacionales con la atención sobre la salud del mercado inmobiliario chino en medio de los problemas de Evergrande.

