ONU.- Biden expresa a Guterres su confianza en la ONU y le reitera que "Estados Unidos ha vuelto"

20-09-2021 El secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una reunión en el marco de la 76 Asamblea General de Naciones Unidas. POLITICA TWITTER @POTUS



Guterres subraya la cooperación de EEUU como un "pilar fundamental" para la actividad de la ONU



Psaki avanza que en el discurso ante la Asamblea General de la ONU Biden "dejará claro" que "no busca una nueva Guerra Fría"



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha expresado este lunes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su confianza en la ONU bajo la proclama de que "Estados Unidos ha vuelto", renovando así un apoyo que había desaparecido durante el mandato del expresidente Donald Trump.



"Estados Unidos ha vuelto. Creemos en las Naciones Unidas y en su valor", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca ante Guterres en comentarios antes de su reunión en el marco de la 76ª Asamblea General de la ONU, en la que Biden pronunciará este martes un discurso por primera vez como presidente.



El mandatario estadounidense ha destacado así la "sólida asociación" actual entre Washington y la ONU basada en "valores y principios comunes". "Esos lazos son más importantes que nunca", ha remachado.



Biden ha subrayado, de este modo, la importancia de las "soluciones globales" para afrontar los retos del presente, entre ellos "poner fin a la COVID-19" y hacer frente a la "amenaza más grave para la humanidad que jamás se haya visto": "la crisis climática".



En este sentido, ha recordado "los principios fundadores de la ONU" y ha ahondado en su "ambición", al tiempo que ha llamado a los gobiernos a seguir trabajando "juntos" en un sistema construido sobre el derecho internacional para "ofrecer prosperidad, paz y seguridad equitativas para todos".



"Esto es tan valioso y necesario hoy como lo era hace 76 años", ha apostillado, para manifestar el "honor" que le produce su participación en la Asamblea General y en la reunión con Guterres, a quien ha agradecido su "continuo liderazgo" al frente de la organización.



Por su parte, Guterres ha remarcado el "fuerte compromiso" de Estados Unidos con la ONU y el multilateralismo, uno que ha deseado "ver reformado" para que sea "más eficaz y acorde con la necesidad de resolver los dramáticos problemas de este mundo".



Ante Biden, ha reconocido también la cooperación con Washington, la cual ha calificado de un "pilar fundamental" para el trabajo de la ONU.



Guterres ha aplaudido el "fuerte compromiso" de Estados Unidos con los Derechos Humanos, con la paz y la seguridad, con el desarrollo y la cooperación, y que "ahora con su liderazgo y compromiso muy fuerte sobre el cambio climático, Estados Unidos representa un pilar fundamental".



De este modo, ha asegurado a Biden de que puede estar "absolutamente seguro" de que comparten "los mismos valores, las mismas preocupaciones y el mismo compromiso con los pueblos de este mundo"



Según ha indicado la Casa Blanca en un comunicado, en el encuentro Guterres y Biden han discutido sobre "la importancia del multilateralismo y la defensa de la democracia y el orden internacional basado en reglas".



Además, han conversado sobre la "urgencia de trabajar juntos", junto con los Estados miembro de Naciones Unidas, para "acabar con la pandemia de COVID-19, prepararse para futuras amenazas a la seguridad sanitaria, combatir el cambio climático, fortalecer los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria, atender las necesidades humanitarias, prevenir y mitigar conflictos, y promover y defender los Derechos Humanos en todo el mundo".



El presidente estadounidense continúa con su esfuerzo por volver a comprometerse con la comunidad internacional, una tarea que se ha marcado desde el inicio de su Administración, que ha tratado de revertir el enfoque del expresidente Donald Trump, quien se alejó de los grupos multilaterales y se retiró de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos se ha reincorporado a ambos organismos desde que Biden asumió el cargo.



DISCURSO DE BIDEN ANTE LA ASAMBLEA



Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha rechazado este lunes la visión del secretario general de la ONU que llamó a Estados Unidos y a China a tener una relación más amistosa y ha respondido que Washington no tiene una relación "de conflicto" con Pekín, sino una "de competencia".



"No estamos de acuerdo con la caracterización de la relación", ha indicado Psaki, en referencia a la descripción de Guterres de que ambos países tenían una relación "completamente disfuncional".



"Reconocemos que China es un país con el que podemos tener problemas respecto a algunos medios que utilizan en el mundo, pero también tenemos áreas en las que queremos seguir trabajando juntos", ha insistido, para avanzar que en el discurso de este martes ante la Asamblea General, Biden "dejará absolutamente claro" que "no busca una nueva Guerra Fría con ningún país del mundo".