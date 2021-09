Messi tiene síntomas de una contusión ósea y es baja para el próximo partido

EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 21 sep (EFE).- El argentino Lionel Messi tiene síntomas de una contusión osea en la rodilla izquierda y no entra en la convocatoria del París Saint-Germain(PSG) para el duelo de mañana contra el Metz, indicó este martes el club.

El jugador se sometió esta mañana a una resonancia magnética que dejó entrever esa lesión y volverá a ser sometido a pruebas en 48 horas para determinar si puede regresar a los terrenos de juego.

El exfutbolista del Barcelona fue sustituido a falta de un cuarto de hora del partido liguero contra el Lyon en el Parque de los Príncipes el pasado domingo.

Messi mostró su sorpresa por el cambio, decidido por el entrenador, el también argentino Mauricio Pochettino, que tras el duelo no dio explicaciones sobre el mismo.

Sin embargo, el PSG filtró que el técnico quiso preservarle tras haber sufrido una dura entrada unos minutos antes.

El jugador cojeaba ligeramente al día siguiente y no se entrenó con el resto de sus compañeros, según "L'Équipe".

Por ello, fue sometido a exámenes médicos que detectaron esa posible lesión.

La sustitución de Messi por motivos técnicos, la primera desde marzo de 2010 sin que su equipo tuviera una clara ventaja, levantó muchos comentarios en París, alimentados por los gestos de sorpresa del jugador al abandonar el campo, sin apenas saludar al técnico.

El PSG informó también de que el italiano Marco Verratti volvió a retomar la carrera en el entrenamiento de hoy, mientras que Sergio Ramos "prosigue su preparación individual en el campo". EFE

lmpg/mgr/og