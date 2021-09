María Zurita sopla las velas de su 46 cumpleaños junto a su familia

16-09-2021 María Zurita celebró su 46 cumpleaños con una discreta comida familiar en un conocido restaurante de la capital. La prima del Rey Felipe VI celebró su 46 cumpleaños con una comida a la que no faltaron su familia ni algunas de sus mejores amigas, como Susanna Griso MADRID, 21 (CHANCE) Después de haber disfrutado del verano para descansar y reponer fuerzas para un prometedor inicio de curso, María Zurita sopla las velas de su 46 cumpleaños rodeada de su familia. Lejos de una gran celebración, la hija de la Infanta doña Margarita se reunión con las personas más importantes en su vida en un exclusivo restaurante de la capital para comer en familia y celebrar junto a ellos que está viviendo una de las etapas más dulces de su vida. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Como no podía ser de otra forma su único hijo, Carlos, de tres años, fue el gran protagonista de la celebración de cumpleaños de su mamá. Dejando ver que es un niño de lo más divertido y juguetón, el pequeño se convirtió en el centro de todas las atenciones de los allí presentes ya que María se derritió en muestras de cariño hacia su hijo, al igual que la Infanta Margarita.



Ejerciendo de orgullosa abuela, la hermana del Rey Juan Carlos, que no puede disimular su devoción por su único nieto, cogió a Carlitos y lo sentó sobre sus rodillas para la foto de familia a las puertas del restaurante. De lo más cariñosa, doña Margarita demostró que se derrite con el pequeño.



Pero, además de la familia, también quisieron soplar las velas con María algunas de las personas más importantes en la vida de la empresaria, como Susanna Griso, con quien mantiene una gran amistad desde hace muchos años.