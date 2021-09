María Valverde acapara todas las miradas en el Festival de San Sebastián con dos looks tan opuestos como ideales

21-09-2021 María Valverde ha presentado su última película en el Festival de Cine de San Sebastián. MADRID, 21 (CHANCE) San Sebastián se ha convertido en los últimos días - con permiso de la Gala de los Emmy - en el epicentro del glamour mundial gracias a su reconocido Festival de Cine, por cuya alfombra roja han desfilado ya estrellas de la talla de Antonio Banderas, Marion Cotillard, Emma Suárez o Aitana Sánchez Gijón y por la que pasearán hasta el próximo domingo los actores y actrices más conocidos de nuestro país y celebrities como Johnny Deep o Jessica Chastain. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Este lunes ha sido el turno de María Valverde y Dolores Fonzi, protagonistas de la última película de la peruana Claudia Llosa, "Distancia de rescate", en cuya presentación por la mañana y premiére por la noche la actriz madrileña nos ha dejado dos de los mejores looks del Festival. Dos outfits tan diferentes como ideales con los que la protagonista de 'La mula' se ha convertido en la protagonista fashion del día.



Por la mañana María apostó por un total look de Dior, con una sencilla camisa blanca y un traje pantalón de cuadros rojos con corsé y un cinturón estrecho marcando cintura. Como complementos, unos pendientes de la firma dirigida por María Grazia Chiuri - con el famoso logo en color dorado - un bolso Lady Dior y unos zapatos planos de charol, todo en color rojo, todo de la exclusiva Maison francesa y todo con una estética muy lady con la que la intérprete, de 34 años, presumió de su delicada belleza. Como colofón, el pelo suelto con la raya al medio y un maquillaje muy natural en el que destacaron los labios en un potente rojo con el que María se convirtió en una auténtica "woman in red".



Y para la premiére, uno de los mejores looks del Festival (sí, la sombra de Penélope Cruz es alargada y consigue eclipsar todo a su paso) con el que María acaparó todas las miradas. Un elegantísimo vestido bicolor en blanco y negro de Pedro del Hierro, con pronunciado escote en uve, aberturas en la cintura y una caída de lo más favorecedora, con el que la actriz estaba sencillamente deslumbrante. Un diseño tan sencillo como sofisticado, al que la protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' dio un toque exótico con su marcado maquillaje y su pelo recogido en una sencilla coleta.



Espectacular, María dejó boquiabierto a más de uno, entre ellos a su marido, Gustavo Dudamel, que quiso apoyarla en su gran día y con el que posó de lo más acaramelada en el photocall y con el que atraviesa su mejor momento después de cuatro años de relación.