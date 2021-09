Los canadienses se preguntan para qué han servido las elecciones del lunes

Fotografía de archivo de dos personas mientras depositan su voto en un centro electoral en Toronto (Canadá). EFE/Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 21 sep (EFE).- Canadá se despertó este martes con una nueva victoria electoral de Justin Trudeau y el Partido Liberal (PL) tras las elecciones generales del lunes y la sensación generalizada de que los comicios fueron una pérdida de tiempo y dinero que han concluido con el mismo Parlamento que existía con anterioridad.

Los últimos datos proporcionados hoy por Elecciones Canadá, a falta de contabilizar alrededor de 1 millón de votos emitidos por correo, señalan que el Partido Liberal de Trudeau ha conseguido de forma provisional 158 diputados, 12 menos de la mayoría absoluta en la Cámara Baja del Parlamento, que cuenta con 338 escaños.

El opositor Partido Conservador (PC) suma 119 diputados a pesar de que obtuvo casi 300.000 votos más que los liberales. En tercer lugar ha quedado el soberanista Bloque Quebequés (BQ), que sólo presenta candidatos en la provincia francófona de Quebec, con 34 diputados.

El socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) consiguió 25 diputados y el Partido Verde (PV), los 2 escaños finales.

En los anteriores comicios, celebrados en 2019, los liberales consiguieron 157 diputados, los conservadores 121, el BQ 32, el NPD 24 y los verdes 3.

ELECCIONES CUESTIONADAS

Uno tras otro, los líderes de los principales partidos políticos canadienses cuestionaron en las últimas horas la necesidad de celebrar elecciones en medio de la cuarta ola de la pandemia y que costaron la cifra récord de 610 millones de dólares canadienses (476 millones de dólares estadounidenses).

Incluso Trudeau reconoció de forma implícita que su decisión de disolver el Parlamento apenas dos años después de los anteriores comicios no fue la más acertada.

En la madrugada del martes, tras la confirmación de la victoria liberal aunque sin la mayoría absoluta, Trudeau se dirigió a sus seguidores en Montreal para admitir que casi nadie quería la convocatoria a las urnas.

"Los oigo cuando dicen que sólo quieren volver a las cosas que les gusta hacer, no estar preocupado por esta pandemia o por una elección", afirmó el primer ministro electo.

Trudeau también declaró que los resultados muestran que los canadienses han elegido "un plan progresista" para el país.

Como antes de las elecciones del lunes, Trudeau y los liberales van a necesitar llegar a pactos con los partidos de la oposición para conseguir la aprobación de su agenda. Y si Trudeau es coherente con su análisis de los resultados, eso significa que tendrá que pactar con el Bloque Quebequés y el NPD, los dos partidos de la izquierda parlamentaria.

EL FUTURO DE LOS LÍDERES

Hoy, el líder del NPD, Jagmeet Singh, se ofreció a colaborar con los liberales, como hacía antes de la disolución del Parlamento. Pero el líder socialdemócrata advirtió que el apoyo de sus 25 diputados no es incondicional.

"Si es algo que va a ayudar a la gente, a mejorar sus vidas, no dudaremos en proporcionar apoyo para que salgan las cosas, y él (Trudeau) conoce mis prioridades", afirmó Singh durante una conferencia de prensa en Vancouver, donde se encuentra su circunscripción electoral.

Pero Singh añadió que si las políticas de Trudeau sirven para "dañar" a los ciudadanos, los liberales tendrán que pactar con el Partido Conservador y su líder, Erin O'Toole.

Hoy, los comentaristas políticos del país se preguntaban cuál será el futuro de los líderes de los partidos con representación parlamentaria después de que nadie lograra sus objetivos.

Trudeau, aunque consiguió la tercera victoria electoral consecutiva, no ganó la mayoría absoluta que era la razón para disolver el Parlamento y se arriesgó a que los liberales perdieran el poder.

O'Toole, que forzó al Partido Conservador hacia posiciones más centristas, consiguió el mismo resultado que el líder conservador al que sustituyó en agosto de 2020, Andrew Scheer. Y Scheer fue reemplazado precisamente por sólo conseguir 121 diputados en las elecciones de 2019.

Y Singh, pese al despliegue de medios del NPD y ser el líder político más popular del país, fue incapaz de capitalizar en esa popularidad y mejorar de forma sustancial el número de escaños socialdemócratas.

Sólo el futuro de la líder del Partido Verde, Annamie Paul, que no consiguió ganar su escaño en las elecciones del lunes, es claro. Desde que fue elegida para dirigir a los verdes en octubre de 2020, el partido ha vivido una intensa guerra civil y Paul ya ha advertido que no continuará al frente de la formación.

Julio César Rivas