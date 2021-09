La Real confirma la lesión muscular de Isak, baja para los próximos partidos

El delantero del Real Sociedad Alexander Isak (d) en una imagen de archivo. EFE/Román Ríos

San Sebastián, 21 sep. (EFE).- Los servicios médicos de la Real Sociedad confirmaron este martes la lesión muscular de Alexander Isak, que sufre un problema en "el bíceps del muslo izquierdo" que le obligará a causar baja los próximos partidos, entre ellos el de Liga Europa de la semana siguiente ante Mónaco.

El jugador realista tuvo que retirarse lesionado durante el primer período del compromiso de este domingo ante el Sevilla e Imanol Alguacil ya anticipó el mismo día lo que hoy han confirmado los galenos del conjunto realista.

El parte médico, hecho público este mediodía, informa que la lesión ha sido diagnosticada tras someterse al delantero sueco a una "prueba de imagen" y no da un plazo de curación, que estará en todo caso en función de "la evolución de los síntomas" tras su tratamiento con fisioterapia.

No parece que la de Isak vaya a ser una ausencia muy larga, con la enfermería donostiarra en máximos, pero sí afectaría seguro a los próximos partidos de LaLiga ante Granada y Elche y el primer encuentro en casa de Liga Europa el día 30 de septiembre contra Mónaco en el Reale Arena.

La enfermería realista no va a dar tregua en los próximos días a Imanol Alguacil, que ya ha adelantado que preparará estos partidos sin contar previsiblemente con Asier Illarramendi, Diego, Rico, Nacho Monreal, Carlos Fernández, Jon Guridi y Ander Barrenetxea, además de un David Silva que también estará varias semanas ausente y que es su baja más importante.