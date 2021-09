Koeman argumenta que el Barça no puede permitirse el 'tiki-taka' tras empatar con el Granada

Ronald Araújo, del Fútbol Club Barcelona, y Domingos Duarte, del Granada, durante el partido de liga disputado entre ambos equipos en el estadio Camp Nou de Barcelona, España, el 20 de septiembre de 2021. REUTERS/Albert Gea

21 sep (Reuters) - El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, defendió el estilo de juego de su equipo en el empate a uno del lunes en el partido de liga contra el Granada, diciendo que su mermada escuadra no contaba con los jugadores que podían ejecutar su característico juego de pases conocido como "tiki-taka".

El Barcelona, con un gol de cabeza de Ronald Araujo en el último minuto, sumó su segundo empate en cuatro partidos, lo que lo deja en la séptima posición de la tabla liguera con ocho puntos, a cinco del líder, el Real Madrid, que ha jugado un partido más.

Koeman dijo que su equipo, que no contaba con una gran cantidad de jugadores de su plantilla debido a las lesiones, no pudo realizar su característico juego de pases cortos porque no encontró espacios.

"Tuvimos que cambiar un poco nuestro estilo", dijo Koeman a los periodistas. "Si ves la lista de convocados, (...) hemos hecho lo que teníamos que hacer".

"No podemos jugar al tiki-taka donde no hay espacio. (...) Hicimos lo que teníamos que hacer, cambiar el partido de otra manera".

"El Barça de hoy en día no es el Barça de hace ocho años".

El técnico holandés está en el punto de mira tras una serie de mediocres resultados del equipo en sus últimos partidos, lo que ha desatado las especulaciones sobre su futuro en el club catalán.

"No voy a hablar más de mi futuro", añadió el técnico neerlandés de 58 años.

"Estamos descontentos porque queremos ganar partidos, sobre todo en casa, pero como he explicado, el partido era complicado y, con lo que hay, creo que hemos hecho el máximo".

(Reportaje de Manasi Pathak en Bengaluru; edición de Nick Macfie; traducción de Darío Fernández)