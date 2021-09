Irene Rosales guarda silencio ante el delicado estado de salud de doña Ana, madre de Isabel Pantoja

12-07-2019 Isabel Pantoja y Kiko Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Complicados momentos para Isabel Pantoja. Y es que a sus problemas económicos, legales y familiares por su enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera, se une ahora el delicado estado de salud que atraviesa su madre, doña Ana Martín, ingresada en un hospital gaditano desde hace unos días. La tonadillera, muy preocupada, no se separa en ningún momento de uno de los grandes pilares de su vida, de 90 años cuyo pronóstico es muy grave aunque parece que su estado ha mejorado ligeramente en las últimas horas.



Una dura noticia de la que Kiko se ha enterado por los medios de comunicación, puesto que su relación con su madre continúa siendo inexistente. Muy preocupado - ya que siempre ha confesado el amor que siente por su abuela - compartía su angustia a través de sus redes sociales, asegurando que iba a intentar enterarse de algo más pero que la situación es muy extraña y no sabe como reaccionar.



Ahora hemos preguntado a Irene Rosales por el delicado estado de salud de Doña Ana. Muy seria, sin embargo, la sevillana ha dado la callada por respuesta y ha evitado contarnos cómo está Kiko ante este nuevo golpe familiar, o si el Dj ha podido hablar con alguien de la familia para interesarse por su abuela. Completamente muda la nuera de Isabel Pantoja prefiere no desvelar si su marido ha tenido algún acercamiento con la tonadillera o con alguien cercano en los últimos días para tener noticias de la evolución de su abuela. Su reacción, en el siguiente vídeo.