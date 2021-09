Infosalus.- Darias anuncia que ya se ha puesto en marcha el estudio sobre inmunidad en residencias de mayores

08-06-2021 La ministra de Sanidad, Carolina Darias, interviene en una sesión de control al Gobierno, a 8 de junio de 2021, en el Senado, Madrid, (España). La sesión, marcada por la ausencia del presidente del Gobierno debido a su viaje oficial a Argentina, gira en torno a la polémica de posibilitar los indultos a los líderes independentistas presos por el 1-O, y sobre la pandemia de Covid-19 y la gestión de la vacunación. SALUD EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



Lamenta el "ruido" de la oposición en el Senado y 'saca pecho' por la "unión" las CCAA en el Consejo Interterritorial de SNS



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado en el Congreso que este mes se ha puesto en marcha el estudio ENE-COVID Senior, una rama diferenciada con perspectiva de caracterización inmunológica del estudio nacional de seroprevalencia ENE-COVID, que se realiza en residencias de mayores, con el objetivo de investigar si la inmunidad en personas mayores puede tener una duración deferente que en otras poblaciones.



Darias ha sido preguntada en la Cámara alta por el senador del Grupo 'popular', Eduardo Raboso, sobre la necesidad de un estudio de inmunidad a la población de cara a la administración de nuevas dosis de la vacuna del coronavirus. Raboso, quien intervenía por primera vez en está cámara, considera que el "Gobierno sigue sin tener interés en realizar un estudio propio para conocer la situación inmunológicas en España con precisión y poder tomar las decisiones correctas".



Así, ha lamentado que España siga "yendo por detrás de la pandemia" sin, a su juicio, "ser capaces en ningún momento de anticiparse a su progresión y tomar las medidas adecuadas". Ante esta situación, ha culpado a Sanidad de los "retrasos en la tomar decisiones", y ha recordado que esos retrasos causan muertes. "Parece que aún no han aprendido eso el ministerio o bien que les da igual", ha afirmado duramente.



"Necesitamos un ministerio con más capacidad técnica que tome decisiones a tiempo y se anticipe a la evolución de la pandemia y no el desastre que dirige, que sería muy cómico si no fuera por la hecatombe que a producido. Por ciento, ¿siguen convencidos de que como mucho habrá uno o dos muertos?", concluida Raboso.



En su respuesta la ministra ha lamentado que el senador 'popular' no se entere "de nada", ya que el Gobierno de España ha realizando el estudio ENE-COVID, puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, los las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Estadística para conocer "el impacto de las dos primeras olas" de epidemia de COVID-19 en España.



"Y a partir de ahí empezamos a vacunar. (...) Un éxito colectivo, un existo de país, de liderazgo de la Unión Europea, del Gobierno de España, de la Comunidades autónomas, de todas; y, por supuesto, de la ciudadanía. Debería poner más atención a sus consejeros del Partido Popular, los estudios de ENE-Covid que hablan de inmunidad han sido aprobados por unanimidad de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Sanidad", le ha recordado.



Tras dicho estudio, ha recordado, se acordó que, una vez alcanzado el 70% de la población vacunada en España, "iniciáramos otra ronda con el ENE-COVID Senior qué tiene que ver con el estudio de la unidad funcional de las personas mayores de las residencias". Asimismo, ha continuado, también por unanimidad en el CISNS se ha acordado las dosis adicionales a pacientes inmunodeprimidos y las dosis de refuerzo para mayores de residencias.



Decisiones que, ha señalado, se han tomado de la mano de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). "Por tanto, vamos a ir adoptando decisiones a la realidad cambiante de la pandemia", ha señalado.



"Por tanto, señor Raboso, en esta primera intervención quizá lo que tenga que hacer enterarse más de lo que probamos en el CISNS; por cierto, con más consenso que el ruido. El ruido lo ponen ustedes aquí permanentemente y no las comidas autónoma de ningún partido, que allí trabajamos todas unidas y juntos por salvar este país", ha concluido.