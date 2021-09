Gibraltar.- España pide que el mandato de negociación de la UE precise que Frontex controlará la frontera con Gibraltar

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



España ha pedido que el mandato negociador que marcará las líneas rojas a Bruselas para negociar con el Reino Unido la relación futura de la UE con Gibraltar precise que serán agentes de Frontex y no españoles los que controlarán el paso fronterizo si se retira la Verja, algo que no había matizado la Comisión Europea en su propuesta inicial y había irritado a Londres.



"Se verá de qué manera, a petición de España, hay una mención de nuestra petición a Frontex para ayudarnos a cumplir las obligaciones que emanará de este acuerdo", ha explicado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, en declaraciones a la prensa en Bruselas, a su llegada al Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE.



El pasado mes de julio, la Comisión Europea propuso a los Veintisiete poner fin a la Verja a cambio de que las autoridades españolas realicen los controles fronterizos en el aeropuerto y puerto del Peñón, pero Londres considera que esta opción ataca la soberanía británica y por tanto no puede servir como base para la negociación.



"Reino Unido y España acordaron cuidadosamente un marco pragmático, consultándolo plenamente con la Comisión Europea. La propuesta de ahora choca directamente con este marco", criticó el entonces ministro de Exteriores británico, Dominic Raab.



Bruselas ya matizó en ese momento que las autoridades españolas habían expresado su compromiso de que en la práctica fueran desplegados agentes de la agencia europea de control de fronteras, Frontex, pero esta opción --que sí satisface a Londres-- no quedaba recogida por escrito en el documento formal.



El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también contactó con su homólogo británico para reafirmarle el compromiso de España de solicitar la intervención de Frontex.



La propuesta que fija las líneas rojas de la UE en la negociación con Reino Unido sobre Gibraltar está ahora en manos del Consejo, en donde los Estados miembro analizan y discuten posibles cambios a nivel de expertos y es en esta fase en la que la delegación española pide modificar la redacción para incluir este compromiso.



González-Barba ha dicho que los Veintisiete están "cerca" de dar su visto bueno a la redacción final del mandato, lo que permitiría iniciar los contactos con Reino Unido para negociar el marco futuro de la relación de la UE con Gibraltar, territorio al que no se aplica el acuerdo del Brexit.