Fútbol.- La ACFF rechaza la propuesta televisiva de la RFEF y pide la "inminente constitución" de la Liga Profesional

21-09-2021 Asociación de Clubes de Fútbol Femenino.



La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) se ha mostrado contraria a la propuesta televisiva ofrecida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a los clubes de la Liga Iberdrola al considerar que "la única solución pasa por la inminente constitución de la Liga Profesional que permita comercializar conjuntamente los derechos televisivos en un entorno regulado con una explotación pacífica y con pleno respeto a los derechos individuales de los clubes".



La ACFF -a la vista del comunicado publicado por la RFEF- afirma que "no puede dejar pasar las sorprendentes afirmaciones que se realizan, de tal forma que la opinión pública pueda conocer la verdadera realidad". Su objetivo es la constitución de esta Liga profesional que lidere la comercialización de los derechos televisivos.



"Por lo tanto, estos clubes no van a aceptar ningún tipo de ocurrencia que suponga regalar el mayor activo de los clubes y que nos remonta a modelos de hace una década. Los clubes y las futbolistas de la Primera División Femenina, competición profesional desde el pasado 15 de junio, merecen que se les trate como lo que son: profesionales", indica el organismo en un extenso comunicado.



Además, la ACFF explicó que "no es la primera vez (ni seguramente será la última) que los responsables de la RFEF hacen un uso 'peculiar' de los datos y las cifras" al asegurar que destinan 20 millones de euros de manera directa, según una información del 21 de junio de 2019, y que realmente "distaba mucho de este interesado titular".



"El importe real que la RFEF destinaba no era superior a 900 mil euros (...) Los fondos que durante las últimas temporadas han venido estando a disposición de algunos de los Clubes (no todos) de Primera y Segunda División del Fútbol Femenino son: Iberdrola (entre 1,3 y 2 millones), Programa Universo Mujer II (1,3 millones) y oferta soportes publicitarios de clubes (40.000 euros máximo por club), LaLiga y clubes de fútbol masculinos (1 millón) y las ayudas de cuotas de la Seguridad Social de los futbolistas de Primera (1 millón de euros temporada 2019/20), así como las de desplazamiento, test COVID y material deportivo.



En este sentido, según las cifras aportadas por ACFF, la aportación de la RFEF se reduce a 750.000 euros. "Tanto esta Asociación como sus clubes desconocen tanto la existencia como el destino del resto de importes manifestados hasta los supuestos 9 millones de euros, aunque podemos imaginar que la RFEF haya considerado como propias las aportaciones que realizan las citadas entidades", añaden.



"En relación a los extensos y vergonzantes párrafos en los que compara datos de manera interesada con el resto de Federaciones Deportivas de España, cabe destacar la verdadera realidad: que los 9 millones de euros que supuestamente destina equivalen al 2.5% del presupuesto de la RFEF, que asciende a 359 millones de euros", sentencian al respecto, destacando que LaLiga y sus clubes, pese a no ser la organizadora de las competiciones de fútbol femenino, aportan 3,5 millones de euros.



"De igual forma conviene hacer mención al contrato de patrocinio que mantiene la RFEF con Iberdrola (distinto a Universo Mujer) y del que los clubes participantes en Primera y Reto no perciben cantidad alguna, por ejemplo, de los importes que pudieran corresponder por el 'naming' de la competición. Tampoco disponen los clubes de partidas en materia de patrocinadores de la competición, aunque aquí hay una explicación sencilla: en 4 años, los actuales dirigentes de la RFEF no han conseguido un sólo patrocinador para las competiciones de fútbol femenino", indican.



"Lo que tampoco puede obviarse, y en esto sí podemos atribuirle a la RFEF el mérito de manera íntegra, es el incremento de alguno de los gastos a los que someten a los clubes como, por ejemplo, el sorprendente importe de las tarifas arbitrales, que se han visto aumentadas en más de un 100% en las últimas dos temporadas (de 1.400 euros en la 19/20 a 3.300 euros en la 21/22). Lamentablemente, al parecer, dicho aumento no ha repercutido en la misma medida en los emolumentos que perciben las árbitras", manifiestan.



"En tercer y último lugar, en relación con los procedimientos judiciales y administrativos que esta asociación y sus clubes se han visto obligados a presentar frente a los continuos ataques de la RFEF, esta asociación seguirá defendiendo los intereses de sus clubes por la vía que considere oportuna", aseveran.



"No se puede olvidar que hablamos de unos dirigentes que han intentado boicotear tanto la venta conjunta de los derechos de TV como la firma del Convenio Colectivo o incluso oponerse a la profesionalización de la Primera División Femenina, remitiendo un informe desfavorable al CSD al respecto", finaliza la ACFF, que "en relación al conflicto audiovisual que ha derivado en la situación actual" quiso recordar que los acuerdos de RFEF con RTVE y Footters, que permitieron que se retransmitieran encuentros sin el consentimiento y en contra de la voluntad de los clubes de esta Asociación ni de su adjudicatario", han provocado un "conflicto audiovisual que ha afectado a todo el fútbol femenino".



"Por ello, sin un entorno regulado que proteja al fútbol femenino de este tipo de actuaciones, no será posible una explotación pacífica del más importante activo de cualquier competición, y de cuyo éxito depende su crecimiento", finaliza la nota.