Francia.- Pernod Ricard compra la tienda 'online' británica The Whisky Exchange

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El productor francés de bebidas espirituosas Pernod Ricard ha llegado a un acuerdo para comprar la tienda 'online' The Whisky Exchange, radicada en Reino Unido, por una cantidad no desvelada, según ha informado este martes en un comunicado.



La tienda se fundó en 1999 y dispone de un catálogo de más de 10.000 productos. En los últimos años, ha expandido su actividad al suministro de bebidas a establecimientos, a tiendas físicas y a ventas privadas. También ha realizado subastas a través de Internet de licores raros.



La compañía francesa ha indicado que esta adquisición está "en línea" con su estrategia de crecer en el ámbito del comercio electrónico. "El 'e-commerce' es un canal clave en nuestra estrategia a largo plazo", ha subrayado el presidente y consejero delegado de Pernod Ricard, Alexandre Ricard. La firma espera encontrar sinergias entre The Whisky Exchange y sus plataformas propias Drinks&Co y Bodeboca.



The Whisky Exchange seguirá estando liderada por sus dos fundadores, Sukhinder y Rajbir Singh, y seguirá operando con su equipo y estructura actuales.