Fernández relanza su gobierno con nuevo gabinete tras crisis política en Argentina

Fernández relanza su gobierno con nuevo gabinete tras crisis política en ArgentinaBuenos Aires, 20 Set 2021 (AFP) - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, puso en funciones este lunes a sus nuevos ministros para relanzar el gobierno en un intento por remontar en la carrera hacia las elecciones legislativas de noviembre y salvar su coalición de peronistas de centroizquierda.En un acto en la Casa Rosada (sede de gobierno), Juan Manzur, el hasta ahora gobernador de Tucumán (norte), asumió como jefe de Gabinete en reemplazo de Santiago Cafiero, un hombre de fuerte confianza del mandatario, pero cuestionado públicamente por la vicepresidenta Cristina Kirchner.Cafiero, convertido en una suerte de manzana de la discordia, terminó siendo nombrado canciller, en sustitución de Felipe Solá.Asumieron además los nuevos ministros de Agricultura, Julián Domínguez; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Educación, Jaime Perczyk, y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.El nuevo equipo incorpora como jefe de gabinete a un gobernador con fuerte impronta entre los mandatarios provinciales peronistas y otros ministros con larga experiencia de gestión, clave para la relación con los que tienen poder territorial.El resultado adverso obtenido por el gobierno en las primarias legislativas del 12 de septiembre desató una crisis sin precedentes en el interior de la coalición de gobierno Frente de Todos (peronismo de centroizquierda), que consiguió solo 31% de los votos a nivel nacional."Estamos pasando el tiempo de la pandemia. Les pido a cada uno y cada una que pongan toda la fuerza. La solución es que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, disputas internas", declaró el presidente en un breve discurso previo a tomar los juramentos, en el que dio por terminada la crisis.El gobierno perdió electores en localidades tradicionalmente peronistas y en barriadas populares, donde muchos ni siquiera fueron a votar en un país en el que la pobreza alcanza a 42% de los 45 millones de argentinos.La pandemia profundizó la recesión que venía de 2018 y el crecimiento que registran algunos sectores como la industria y la construcción, aún no tienen eco en la muy golpeada economía informal, que ocupa a varios millones de argentinos.El gobierno de Fernández se propone reconquistar las simpatías perdidas con un paquete de medidas económicas, pero su mayor problema es domar la inflación que alcanzó entre enero y agosto 32,3%, por arriba del 29% previsto por el presupuesto para todo el año. De repetirse el resultado en los comicios del 14 de noviembre, el gobierno perdería la mayoría oficialista en el Senado y se alejaría la posibilidad de conseguirla en la Cámara de Diputados, cuando aún restan dos años del mandato de Fernández.ls/nn/lm