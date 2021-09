España y Marruecos pactan una próxima reunión de sus ministros de Exteriores

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares. EFE/Chema Moya

Nueva York, 21 sep (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Marruecos acordaron este martes mantener una reunión próximamente, la primera que habrá tras la crisis entre los dos países por la avalancha de inmigrantes irregulares en Ceuta procedentes de territorio morroquí.

El inicio del 76 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU propició el contacto entre ambos aunque fue de carácter telefónico, ya que en Nueva York sólo está el ministro español, José Manuel Albares.

Su homólogo marroquí, Naser Burita, no se desplazó debido a que se encuentra en funciones y a la espera de la formación de un nuevo Gobierno tras las recientes elecciones en su país.

Sin embargo, eso no impidió que en su conversación (que España había fijado en principio para el miércoles y con carácter telemático) acordaran verse en persona próximamente pero sin fijar fecha orientativa alguna.

No trascendieron los asuntos que abordaron en la conversación, pero fuentes españolas la enmarcan en el "nuevo espíritu" existente en las relaciones bilaterales y que creen que se evidenció en el discurso del rey Mohamed VI en agosto.

Fue el pasado mes de mayo cuando los dos países vivieron su peor crisis en varias décadas después de que Marruecos permitiera la entrada irregular en Ceuta de más de 10.000 personas en protesta por la admisión de forma secreta en un hospital español del secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali.

Como consecuencia de esa crisis, Rabat llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, que todavía no ha regresado a su puesto.

A LA ESPERA DE SÁNCHEZ

Este contacto de Albares forma parte de la serie de entrevistas que incluye su agenda durante la semana en Nueva York, entre ellas otra este martes con su homólogo de Venezuela, Félix Plasencia.

El ministro de Exteriores encabezó la delegación española en la apertura de esta jornada del 76 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU a la espera de que en las próximas horas llegue a Nueva York el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez tenía prevista en la ciudad estadounidense una intensa agenda entre el pasado domingo y el jueves, pero finalmente su estancia ha quedado reducida prácticamente a un solo día después de haber retrasado su desplazamiento para estar presente en la isla canaria de La Palma y seguir sobre el terreno la evolución de la erupción volcánica.

La primera de sus actividades será una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, un encuentro en el que entre otros asuntos se abordará la celebración en España el próximo año de la cumbre de la Alianza Atlántica.

Tras esa entrevista el jefe del Ejecutivo ofrecerá una conferencia de prensa y participará a continuación en un encuentro de la denominada plataforma de líderes para reforzar el multilateralismo que han impulsado conjuntamente Sánchez y su homólogo sueco, Stefan Löfven.

Ambos estarán presentes en esa reunión que se celebrará en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York junto a otros líderes como los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el de Sierra Leona, Julius Maada Bio.

REFORZAR LA VOZ DE ESPAÑA

Todos ellos analizarán medidas para lograr una recuperación económica justa y evitar la exclusión social, y participarán también en el foro representantes de la sociedad civil que han destacado en ese ámbito como el cocinero español José Andrés, reconocido con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su ayuda humanitaria a los más desfavorecidos.

Será a continuación cuando Sánchez intervendrá ante la Asamblea General de la ONU, un día antes de lo previsto inicialmente, y según las fuentes citadas hará una cerrada apuesta por el multilateralismo y reivindicará la voz y el trabajo de España para abordar los principales desafíos mundiales como el cambio climático.

La víspera de esa intervención, José Manuel Albares, en el inicio del nuevo periodo de sesiones de la ONU, conversó con el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.

El lunes ya coincidieron en Nueva York junto a los ministros de Exteriores del resto de países de la UE.

Albares completa su agenda en esta jornada con una reunión con el secretario general adjunto de operaciones de paz de la ONU, Jean Pierre Lacroix, y con su participación en una mesa redonda sobre el español en el mundo.