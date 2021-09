España expresa a Guterres el apoyo a sus esfuerzos por la multilateralidad

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en una fotografía de archivo. EFE/Chema Moya

Nueva York, 20 sep (EFE).- España trasladó este lunes al secretario general de la ONU, António Guterres, su pleno apoyo a la denominada agenda común que impulsa para reforzar los acuerdos multilaterales y aumentar la solidaridad internacional.

Fue el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien le expuso personalmente ese respaldo durante la reunión que mantuvieron la víspera de la apertura del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Estaba previsto que fuera el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien se entrevistara con Guterres, pero pospuso su viaje a Nueva York, que incluía una cargada agenda de actos en los márgenes de la actividad de la ONU, debido a la erupción volcánica en la isla canaria de La Palma.

Desde Canarias se trasladará finalmente Sánchez este martes a la ciudad estadounidense, a la que llegará ya de noche, y el miércoles, un día antes de lo previsto, se subirá a la tribuna de oradores en la Asamblea General de la ONU.

AGENDA CANCELADA

La casi totalidad de las reuniones bilaterales, entrevistas y actos de diverso tipo (entre ellos la promoción de España como país para invertir) se ha tenido que suspender.

Fuentes del Gobierno habían señalado que Sánchez se desplazaría "lo antes posible" y siempre teniendo como objetivo que pudiera pronunciar su discurso ante Naciones Unidas.

Para el Ejecutivo, el presidente del Gobierno "ha estado donde tiene que estar, junto a los españoles que están siendo evacuados de la isla de La Palma y tomando el pulso de la situación para poder tomar las mejores decisiones".

La erupción del volcán de La Palma, en el archipiélago canario, se desató ayer domingo y su colada de lava tiene una altura media de seis metros, ha emitido hasta el momento entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre y avanza a 700 metros por hora.

El fenómeno, que no se producía desde hace 50 años, ha obligado a desalojar a unas 5.000 personas de sus casas para evitar riesgos.

Albares, que a la espera de la llegada de Sánchez encabezará este martes la delegación española en la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU, prevé también una agenda propia que incluye numerosas entrevistas, gran parte de ellas con homólogos de otros países.

Su primera entrevista fue con Guterres, con quien analizó diversos asuntos de relevancia en la agenda internacional como la situación en Afganistán y e Libia.

Durante el encuentro, el secretario general de la ONU expresó su solidaridad con el pueblo canario y de toda España ante la erupción volcánica en La Palma.

El ministro de Asuntos Exteriores, en una declaración ante los periodistas, expresó su satisfacción por el hecho de que la Asamblea se pueda celebrar de forma presencial aunque aún no con plena normalidad tras los peores momentos de la pandemia de coronavirus.

ESPAÑA, "UNA VOZ QUE INFLUYE"

Afirmó que España participará en ella con "una voz global que influye en todas las crisis regionales" y en grandes asuntos como el cambio climático, y aprovechará para impulsar la denominada diplomacia económica.

Tras resaltar las tasas de vacunación con pauta completa y las perspectivas del Plan de Recuperación de la economía, aseguró que esa posición de España la resaltará igualmente en todas sus actividades.

La relevancia de "las dos almas" de España, una europea y otra iberoamericana, dijo que estarán también muy presentes en la agenda española en esta semana en Nueva York.

Albares tiene previstas reuniones con otros ministros de Exteriores como el de Marruecos (aunque ésta de forma virtual), Naser Burita.

Una entrevista fijada para el miércoles, a petición de Albares y que fuentes diplomáticas españolas enmarcan en el "nuevo espíritu" existente en la relación entre los dos países.

En persona se verá con su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, y con el de Venezuela, Félix Plasencia; el de Irán, Hossein Amir-Abdollahian; India, Subrahmanyam Jaishankar; y Turquía, Mevlüt Çavusoglu.

También este lunes participa en una reunión informal de los ministros de Exteriores de la Unión Europea y el miércoles en otra de los jefes de la diplomacia de los países del G20 sobre Afganistán.

En su agenda figura igualmente una reunión conjunta con los ministros de Exteriores de la comunidad iberoamericana.

No está previsto ningún contacto de Sánchez ni de Albares con algún miembro de la administración de Joe Biden, quien será uno de los intervinientes en la jornada inaugural del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.

Desde el Gobierno español se recalca que las relaciones bilaterales son excelentes, como lo demuestra la colaboración en la evacuación de Afganistán, y se limitan a señalar ante la fecha de una posible reunión Sánchez-Biden que "todo llegará".

José Miguel Blanco