España.- El Gobierno defiende la actuación de la Policía y la Delegación del Gobierno en la marcha neonazi de Chueca

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido la actuación tanto de la Delegación del Gobierno en Madrid como de la Policía Nacional en la manifestación neonazi del pasado sábado en Chueca, en la que se profirieron consignas contra el colectivo LGTBI y las personas migrantes, algo ante lo que el Gobierno ha mostrado su "rotundo rechazo".



"La delegación del Gobierno actúa conforme a los protocolos, el derecho a manifestación está muy protegido, muy blindado, y se siguen siempre los mismos cauces, no se autorizan las manifestaciones sino que estas se comunican, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto, la Policía Nacional actuó correctamente", ha asegurado Isabel Rodríguez este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.



Además, ha celebrado que "a pesar de la provocación no hubo daños destacables que lamentar" y ha recordado que desde el Gobierno han actuado "con absoluta rotundidad y contundencia" poniendo estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, una vez recibidos los informes policiales.



Asimismo, la portavoz del Ejecutivo ha indicado que los eslóganes que se gritaban en la manifestación del sábado "no se corresponden con la filosofía de vida de la inmensa mayoría de los españoles que disfrutan de un país en libertad y donde se valora la diversidad".