El 86 % de pacientes en UCI por covid no tiene vacuna completa en Costa Rica

Fotografía de archivo de personal del Seguro Social mientras aplica una dosis de la vacuna contra el coronavirus en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

San José, 21 sep (EFE).- El 86,7 % de los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos (UCI) por covid-19 en Costa Rica no está vacunado o no tiene el esquema completo de vacunación, informaron este martes las autoridades.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) explicó que un estudio elaborado el pasado 14 de septiembre a los pacientes internados determinó que el 69,2 % de los pacientes internados en las UCI no tenía la primera dosis y el 17,5 % sí contaba con esa inyección.

Además, el 11,6 % ya se había colocado las dos dosis y el 1,6 % tenía menos de 15 días de haber recibido la segunda vacuna, por lo que no se había cumplido el plazo para desarrollar el máximo posible de defensas

Por su parte, de los internados en salón (condición leve o moderada) el 57,4 % no contaba con la primera dosis, el 13,9 % tenía esa primera vacuna, el 26,8 % ya contaba con las dos dosis y el 1,9 % tenía menos de 15 días de haber completado su esquema de inmunización.

La jefa de Análisis Estadístico de la CCSS, Susana López, afirmó que "los datos demuestran que contar con el esquema de vacunación completo constituye un elemento efectivo que disminuye la necesidad de requerir el internamiento en una UCI".

Agregó que del total de personas hospitalizadas con esquema de vacunación completo el 75 % no necesitó ser internado en cuidados intensivos, mientras que la mitad de los no vacunados y de los que tenían solo una dosis, sí lo requirió.

Desde el pasado viernes la CCSS comenzó una campaña de 10 días llamada "vacunatón" con la que pretende colocar medio millón de dosis, y para ello extendió horarios de atención y envió al personal a buscar personas casa por casa.

Las autoridades han insistido en que es necesario vacunarse para disminuir el riesgo de hospitalización y muerte y han pedido a la gente no hacer caso a los mensajes que abundan en redes sociales de internet con desinformación acerca de las vacunas.

Hasta el momento Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, ha vacunado con al menos una dosis a poco más del 61 % de la población, y con dos dosis alrededor del 34 %.

CONTAGIOS BAJAN

El Ministerio de Salud informó este martes que los contagios en la semana epidemiológica 37 (12 al 18 de septiembre) sumaron 15.182, lo que representa una descenso del 14 % en comparación con los 17.667 de la semana previa.

Las hospitalizaciones nuevas también se redujeron, un 3,9 %, de una semana a otra al pasar de 886 en la semana 36 a 851 en la 37, en embargo el promedio diario de personas que permanecían internadas fue de 1.323 en la semana 37, un 2,6 % más que en la 36.

Este martes las autoridades reportaron 2.731 casos nuevos y 42 fallecimientos, con lo que a lo largo de la pandemia el país contabiliza 513,384 contagios y 6.098 muertes.

Además, este martes hay 1.331 personas hospitalizadas, de las cuales 450 se encuentra en cuidados intensivos.