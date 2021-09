Ecuador.- El Gobierno de Ecuador dice que el 4 de octubre mantendrá una reunión con los indígenas de la CONAIE

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Ecuador ha afirmado este lunes que tiene previsto mantener una reunión con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) durante el 4 de octubre, tras los contactos iniciados a finales de agosto con la organización indígena tras las últimas protestas.



"El 4 de octubre se producirá, de acuerdo con la invitación, el diálogo para iniciar ese proceso", ha manifestado la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en una entrevista concedida a la emisora ecuatoriana Radio Sonorama en la que ha abordado las críticas a las autoridades por la situación económica y social en el país.



"Yo creo en el diálogo y no voy a dejar que ese diálogo se agote", ha agregado. "Seguiré hablando con todos los actores indispensables para llegar a acuerdos de carácter nacional", ha dicho Vela, quien ha recordado que el Gobierno ya ha mantenido reuniones con algunas organizaciones sociales



Las declaraciones de la ministra llegan después de que la CONAIE aprobara durante el fin de semana una serie de resoluciones sobre su voluntad política para mantener conversaciones con el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, para abordar las discrepancias existentes, según ha recordado el diario 'El Telégrafo'.



Lasso invitó el 20 de agosto a dialogar al Consejo de Gobierno de la CONAIE, que no acudió y, en su lugar, envió una comisión técnica que insistió en su petición de que en las conversaciones estén presentes cien delegados del Parlamento de Pueblos.



Uno de los principales puntos de fricción entre indígenas y Gobierno ecuatoriano es el precio de los combustibles. Sectores indígenas y campesinos anunciaron a principios de junio movilizaciones --que la CONAIE respaldó-- para lograr la derogación de un decreto que establece un sistema para fijar el precio de los combustibles, entre otras peticiones. El Ejecutivo ya ha adelantado que no tiene previsto congelar el precio de los combustibles. La ministra ha reiterado este martes que derogar este sistema no es posible.