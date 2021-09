De Guindos destaca la recuperación de la economía europea

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en una imagen de archivo. EFE/ Villar López

Londres, 21 sep (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, calificó este martes de "buena noticia" la recuperación económica europea y consideró importante que la retirada de las medidas de apoyo se haga "en paralelo" a la evolución de la economía del bloque y de la pandemia de la covid.

De Guindos participó hoy en un coloquio organizado por el periódico económico Financial Times para abordar el impacto de la crisis del coronavirus en el sector financiero y las medidas que los países de la Unión Europea (UE) toman ante situaciones como los riesgos relacionados con la crisis climática.

En su intervención, el vicepresidente del BCE resaltó que las medidas que se tomaron ante la pandemia evitaron la posibilidad de "muchas bancarrotas", e indicó que la recuperación económica en los dos primeros trimestres del año ha ayudado a mejorar los beneficios de las empresas y la rentabilidad de los bancos.

No obstante, De Guindos dijo que, a mediano plazo, hay algo de "vulnerabilidad" por la evolución del nivel de endeudamiento, tanto público como privado, que está en alza.

La respuesta fiscal ante la pandemia ha sido la "correcta" porque fue "la primera línea de defensa" para hacer frente a la crisis, explicó el economista, que ha resaltado que algunos países entraron en la pandemia en una posición fiscal "débil" y otros "más fuerte".

Al mismo tiempo, De Guindos consideró importante la plena implementación de Basilea III -el acuerdo que busca fortalecer la regulación, supervisión y la gestión de los riesgos en el sector bancario- por considerar que será positivo para las entidades.

Para el vicepresidente del BCE, la implementación de ese acuerdo compensa los posibles costes y es relevante para garantizar la solvencia de las entidades bancarias del club europeo.

Entre otras cosas, De Guindos admitió que la inflación continuará su tendencia al alza en los próximos meses, hasta alcanzar porcentajes en torno al 3,4 y el 3,5 %, pero después bajará.

De acuerdo con las proyecciones que hace el BCE, la inflación en la eurozona se situaría en un 1,7 % en 2022 para bajar al 1,5 % en 2023, el último año que la entidad tiene proyectado.

También adelantó que espera dar a conocer mañana proyecciones sobre el impacto de la crisis climática en compañías y bancos, que estarán basadas en tres escenarios: medidas rápidas, otras si se toman más adelante y lo que ocurriría si no hay medidas.

En ese sentido, resaltó el beneficio de "actuar lo más pronto posible", de lo contrario el coste será "mucho mayor".