Coronavirus.- El número de muertos en EEUU por la COVID-19 ya es superior a los de la gripe de 1918

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El número de muertos en Estados Unidos a consecuencia de la COVID-19 ya es superior a las 675.000 personas, una cifra superior a la que se estima que se dio en la pandemia de gripe de 1918, según la Universidad Johns Hopkins.



Así, pese a los avances científicos, la pandemia derivada del coronavirus ha superado ya a los fallecidos a causa de la gripe que arrasó el país y que se convirtió en la pandemia más mortífera del siglo XX, tal y como apuntan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y recoge la cadena CNN.



La cadena ha recogido el testimonio del epidemiólogo Stephen Kissler, de la Escuela de Salud Pública TH Chan, de Harvard, quien ha reconocido que si se hubiese hecho esta pregunta en abril o mayo del pasado año no le hubiera sorprendido que efectivamente se superasen las muertes de la 'Gripe Española'.



"Muchos de los errores en los que caímos en 1918, esperábamos no caer en el 2020. Lo hicimos", ha lamentado Kissler en referencia a la relajación de las medidas de prevención de contagios o a la desobediencia de muchos ciudadanos respecto a las medidas.



Finalmente, el epidemiólogo ha apuntado que es probable que el virus perdure en el tiempo incluso cuando la pandemia haya terminado, pues se darán "nuevas variantes", pero que "no causarán el mismo tipo de enfermedad" al encontrarse con una población inmunizada por la vacuna o por el hecho de haber pasado ya la enfermedad.