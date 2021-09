Ciencia.-Un impacto cósmico destruyó una antigua ciudad en el Valle del Jordán

21-09-2021 Recreación del impacto que acabó con Tall el-Hammam POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA SANTA BÁRBARA



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Rastro de temperaturas de 2.000 grados ha sido descubierto en excavaciones en la antigua ciudad de Tall el-Hammam, prueba de un impacto cósmico. Puede vincularse con el episodio bíblico de Sodoma.



En la Edad del Bronce Medio (hace unos 3.600 años o aproximadamente 1650 a. C.), la ciudad de Tall el-Hammam estaba en auge. Ubicada en un terreno elevado en el sur del Valle del Jordán, al noreste del Mar Muerto, el asentamiento en su época se había convertido en la ciudad más grande de la Edad del Bronce ocupada de forma estable en el sur de la región del Levante, habiendo albergado una civilización tempranad durante unos pocos miles de años. En ese momento, era 10 veces más grande que Jerusalén y 5 veces más grande que Jericó.



"Es un área de una importancia cultural increíble", dijo en un comunicado James Kennett, profesor emérito de ciencias de la tierra en UC Santa Barbara. "Gran parte de donde se desarrolló la complejidad cultural temprana de los humanos es en esta área general".



Un sitio favorito para arqueólogos y eruditos bíblicos, el montículo alberga evidencia de cultura desde el Calcolítico o Edad del Cobre, todo compactado en capas a medida que el asentamiento altamente estratégico fue construido, destruido y reconstruido durante milenios.



Pero hay un intervalo de 1,5 metros en el estrato de la Edad del Bronce Medio II que atrajo el interés de algunos investigadores por sus materiales "altamente inusuales". Además de los escombros que uno esperaría de la destrucción a través de la guerra y los terremotos, encontraron fragmentos de cerámica con superficies exteriores derretidas en vidrio, ladrillos de barro "burbujeados" y material de construcción parcialmente derretido, todos indicios de un evento de temperatura anormalmente alta, mucho más caliente que cualquier otra cosa que la tecnología de la época podía producir.



"Vimos evidencia de temperaturas superiores a 2.000 grados centígrados", dijo Kennett, cuyo grupo de investigación en ese momento había estado construyendo el caso de un estallido de aire cósmico más antiguo hace unos 12.800 años que desencadenó importantes incendios generalizados, cambios climáticos y extinciones de animales. Los materiales carbonizados y derretidos en Tall el-Hammam parecían familiares, y un grupo de investigadores, incluido el científico de impacto Allen West y Kennett, se unieron al esfuerzo de investigación del erudito bíblico de Trinity Southwest University, Philip J. Silvia, para determinar qué sucedió en esta ciudad hace 3.650 años.



Sus resultados se publican en la revista Nature Scientific Reports.



"Hay evidencia de un gran estallido de aire cósmico, cerca de esta ciudad llamada Tall el-Hammam", dijo Kennett sobre una explosión similar al Evento de Tunguska, un estallido de aproximadamente 12 megatones que ocurrió en 1908, cuando un meteoro de 56-60 metros atravesó la atmósfera de la Tierra sobre la Taiga de Siberia Oriental.



El impacto de la explosión sobre Tall el-Hammam fue suficiente para nivelar la ciudad, aplastando el palacio y las paredes circundantes y las estructuras de adobe, según el periódico. La distribución de los huesos indicó "desarticulación extrema y fragmentación esquelética en humanos cercanos".



Para Kennett, se encontraron más pruebas del estallido de aire realizando muchos tipos diferentes de análisis en el suelo y los sedimentos de la capa crítica. En su análisis aparecieron diminutas esférulas ricas en hierro y sílice, al igual que los metales fundidos.



"Creo que uno de los principales descubrimientos es el cuarzo impactado. Estos son granos de arena que contienen grietas que se forman solo bajo una presión muy alta", dijo Kennett sobre una de las muchas líneas de evidencia que apuntan a un gran estallido de aire cerca de Tall el-Hammam. "Hemos electrocutado el cuarzo de esta capa, y eso significa que hubo presiones increíbles involucradas para electrocutar los cristales de cuarzo; el cuarzo es uno de los minerales más duros; es muy difícil de electrocutar".



El estallido de aire, según el documento, también puede explicar las "concentraciones anormalmente altas de sal" que se encuentran en la capa de destrucción: un promedio de 4% en el sedimento y tan alto como 25% en algunas muestras.



"La sal fue arrojada debido a las altas presiones de impacto", dijo Kennett sobre el meteoro que probablemente se fragmentó al entrar en contacto con la atmósfera de la Tierra. "Y puede ser que el impacto golpeara parcialmente el Mar Muerto, que es rico en sal". Las costas locales del Mar Muerto también son ricas en sal, por lo que el impacto puede haber redistribuido esos cristales de sal por todas partes, no solo en Tall el-Hammam, sino también cerca de Tell es-Sultan (propuesto como el Jericó bíblico, que también sufrió una destrucción violenta al mismo tiempo) y Tall-Nimrin (también luego destruida).



El suelo de alta salinidad podría haber sido responsable de la llamada "Brecha de la Edad del Bronce Tardía", dicen los investigadores, en la que las ciudades a lo largo del valle inferior del Jordán fueron abandonadas, lo que redujo la población de decenas de miles a tal vez unos pocos cientos de nómadas. Nada podía crecer en estos terrenos anteriormente fértiles, lo que obligó a la gente a abandonar el área durante siglos. La evidencia del reasentamiento de Tall el-Hammam y las comunidades cercanas aparece nuevamente en la Edad del Hierro, aproximadamente 600 años después de la repentina devastación de las ciudades en la Edad del Bronce.



LA POSIBLE SODOMA



Tall el-Hamman ha sido el foco de un debate en curso sobre si podría ser la ciudad bíblica de Sodoma, una de las dos ciudades en el Libro del Génesis del Antiguo Testamento que fueron destruidas por Dios por lo malvados que se habían vuelto ellos y sus habitantes. . Un habitante, Lot, es salvado por dos ángeles que le ordenan que no mire hacia atrás mientras huyen.



La esposa de Lot, sin embargo, permanece y se convierte en una columna de sal. Mientras tanto, fuego y azufre caían del cielo; varias ciudades fueron destruidas; de los fuegos se elevó un humo espeso; los habitantes de la ciudad murieron y los cultivos de la zona fueron destruidos en lo que parece un relato de un testigo ocular de un evento de impacto cósmico. Es una conexión satisfactoria de hacer.



"Todas las observaciones declaradas en Génesis son consistentes con un estallido de aire cósmico", dijo Kennett, "pero no hay pruebas científicas de que esta ciudad destruida sea de hecho la Sodoma del Antiguo Testamento". Sin embargo, dijeron los investigadores, el desastre podría haber generado una tradición oral que pudo haber servido de inspiración para el relato escrito en el libro de Génesis, así como el relato bíblico de la quema de Jericó en el Libro de Josué del Antiguo Testamento.