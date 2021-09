Cancela Rodríguez aboga por no retroceder en la conquista de derechos

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela Rodríguez, participa en un evento al concluir su visita de dos días a Honduras, este 21 de septiembre de 2021. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 21 sep (EFE).- La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela Rodríguez, dijo este martes en Honduras que, debido a la pandemia de la covid-19, los países están en "un momento tremendamente sensible" y abogó por no retroceder en la conquista de derechos y libertades.

"No hemos salido aún de la lucha contra la covid-19, podemos caer en la tentación de retroceder en la conquista de derechos, de libertades, en la conquista del posicionamiento sobre todo en las poblaciones o sectores más sensibles", indicó la alta funcionaria española en declaraciones a Efe en Tegucigalpa.

Cancela Rodríguez cumplió hoy una visita de dos días a Honduras, donde el lunes conoció un proyecto de agua potable en el departamento de Comayagua, en el centro del país centroamericano, ejecutado con asistencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

NO A LA IMPLANTACIÓN DE LOS DISCURSOS DE ODIO

En su opinión, en Honduras no se puede retroceder en los derechos de sectores sensibles como las mujeres, las niñas, la población indígena o colectivos que refrendan sus derechos por encima de otras cosas, como el de la comunidad LGTBI.

Tampoco se puede permitir la implantación de discursos de odio, ni el debilitamiento de los valores democráticos, agregó.

"Creo que en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y reforzar todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario y velar por la salud", dijo Cancela Rodríguez.

Señaló además que con la pandemia de la covid-19 el sistema sanitario ha demostrado que "la tecnología es muy importante" y que se debe seguir "apostando por los avances tecnológicos y la investigación".

"Pero no podemos olvidar que hay factores fundamentales que estructuran una sociedad y que conforman el propio estado de bienestar, como son la educación y la salud, en los que no podemos permitir retroceder ni un paso", recalcó.

Durante su estancia en Tegucigalpa, Cancela Rodríguez se reunió con altos cargos de las Naciones Unidas, funcionarios del Gobierno hondureño, representantes de organizaciones españolas no gubernamentales y la presidenta del Parlamento Centroamericano, Fanny Carolina Salinas.

De su primera visita internacional como secretaria de Estado de Cooperación, indicó que evidencia la importancia que tiene Centroamérica para la Cooperación Española y España en general en su política exterior.

"No hay que olvidar que la Cooperación Española empezó en Centroamérica", expresó Cancela Rodríguez al recordar que el pasado día 15 la región cumplió 200 años de su independencia de la Corona española.

ESPAÑA DONARA UNAS 500.000 VACUNAS A HONDURAS

En Honduras la secretaria de Estado de Cooperación Internacional conoció las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el país y el impacto que están teniendo todos los proyectos que se desarrollan con la Cooperación Española.

"Ha sido una visita intensa, nos hemos reunido con la representación institucional del Gobierno de Honduras para hablar de algunos proyectos de cooperación que tenemos. Estamos trabajando conjuntamente, hablamos del plan de vacunación, no solamente a través del mecanismo Covax, sino también a través de las relaciones bilaterales", enfatizó.

Según Cancela Rodríguez, al cerrar diciembre Honduras habrá recibido una donación española de 500.000 vacunas, de las que entre agosto y septiembre han sido entregadas unas 280.000, de la farmacéutica AstraZeneca.

Con las autoridades hondureñas la funcionaria española habló además sobre proyectos de cooperación a futuro como la educación digital, agua y saneamiento; temas de igualdad de género, derechos y libertades de derechos de colectivos de grupos minoritarios.

Cancela Rodríguez, quien hoy llegará a Guatemala, resaltó que la Cooperación Española no es desde el ámbito de superioridad, sino de la igualdad, la empatía y el acompañamiento, y que eso lo reconocen los países donde hay presencia de España.