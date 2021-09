Bielorrusia.- La ONU reclama una investigación "inmediata" sobre las muertes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Las principales agencias migratorias de la ONU han mostrado su consternación por las muertes de migrantes en áreas fronterizas entre Bielorrusia y Polonia y han reclamado una "investigación inmediata sobre la tragedia", al tiempo que han abogado por priorizar los Derechos Humanos frente a cualquier consideración de índole política.



Las autoridades de los dos países vecinos han confirmado en estos últimos días al menos cuatro fallecidos, dos de ellos de nacionalidad iraquí, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).



El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, advirtió a finales de mayo de que no controlaría el flujo migratorio como represalia por las sanciones, lo que en la práctica se ha traducido en un repunte en las llegadas hacia Polonia, Lituania y Letonia, que a su vez han endurecido la vigilancia.



La ONU ha expresado este martes su "preocupación" por las devoluciones en frontera, así como por el hecho de que hay personas atrapadas "durante semanas" sin acceso a ningún tipo de ayuda. "Muchas de ellas han quedado en situaciones dramáticas, expuestos a inclemencias, sufriendo hipotermia", han lamentado las dos agencias en un comunicado.



En este sentido, y aunque han reconocido que estos movimientos llevan aparejados "desafíos significativos", también han llamado a que cualquier respuesta sea acorde con "las obligaciones legales internacionales" y a la colaboración entre gobiernos para "resolver la situación".



"Aunque los Estados tienen el derecho soberano a gestionar sus fronteras, esto no es incompatible con el respeto de los Derechos Humanos, incluido el derecho a solicitar asilo", han advertido. Los reproches cruzados, han añadido, "no deben derivar en la pérdida de vidas".



Las dos organizaciones, que han reclamado "acceso inmediato" a los migrantes para proporcionarles servicios y suministros básicos, "especialmente de cara al invierno", han planteado a las autoridades implicadas en esta crisis a explorar distintas opciones para las personas atrapadas en la frontera.