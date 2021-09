Biden defiende su alianza con Australia en medio de tensiones con Francia

El presidente de EE.UU., Joe Biden, habla ante la Asamblea General de la ONU, este 21 de septiembre de 2021, en Nueva York. EFE/Eduardo Muñoz/Pool

Nueva York, 21 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, se reunió este martes en Nueva York con el primer ministro australiano, Scott Morrison, y defendió su alianza con ese país, en un momento de tensiones conjuntas con Francia.

Biden se reunió con Morrison en un hotel de Nueva York poco después de dar su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, y ambos evitaron referirse directamente a la crisis diplomática con Francia, desatada a raíz de un pacto de defensa entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia.

No obstante, Morrison opinó que su alianza con Biden implica cooperar "con muchos otros", incluidos los países del sureste asiático y los de Europa, y el presidente estadounidense se mostró de acuerdo.

"Nuestra alianza está en línea con todas las otras democracias del mundo", recalcó Biden.

El líder australiano dijo que "no hay duda" de que Biden "entiende" la importancia del Indopacífico, y la necesidad de "un orden mundial que favorezca la libertad".

Ninguno de los dos contestó a múltiples preguntas de los periodistas sobre su relación con Francia, que ha llamado a consultas a sus embajadores en ambos países y los acusa de traición, deslealtad y de haber quebrado la confianza necesaria entre aliados.

El malestar francés comenzó tras el anuncio, la semana pasada, de que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia habían llegado a un pacto de defensa por el que Washington y Londres ayudarán a los australianos a desarrollar submarinos de propulsión nuclear.

Eso provocó que Australia cancelara un lucrativo contrato, valorado en unos 56.000 millones de euros (unos 65.656 millones de dólares al cambio de hoy), por el que Francia iba a entregar a ese país 12 submarinos de propulsión convencional; e irritó enormemente a París, que apenas se enteró de esos planes unas horas antes del anuncio oficial.

Biden tiene previsto hablar pronto por teléfono con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para limar asperezas sobre el tema, pero su agenda esta semana demuestra que no está en absoluto dispuesto a dar marcha atrás a sus planes en el Indopacífico.

Además de verse con Morrison, Biden recibirá este martes en la Casa Blanca al otro miembro del pacto de defensa trilateral, el primer ministro británico, Boris Johnson.

El viernes, además, Biden se reunirá en Washington con los líderes del llamado "quad", una alianza creada en 2007 en respuesta al auge militar de China, y que incluye a Morrison y a los primeros ministros de Japón, Yoshihide Suga, y de India, Narendra Modi.