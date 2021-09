Arthur regresará a mediados de octubre, dice Allegri

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO/Archivo

Roma, 21 sep (EFE).- El brasileño Arthur Melo, centrocampista del Juventus, está ultimando su recuperación de un problema de calcificación entre tibia y peroné y estará de vuelta tras el parón de selecciones de octubre, afirmó este martes su entrenador, Massimiliano Allegri, en rueda de prensa.

"La recuperación de Arthur sigue bien, tras el parón volverá a estar a disposición", afirmó Allegri en la rueda de prensa previa a la visita del Juventus al Spezia.

Arthur, incorporado en verano de 2020 en un trueque con el Barcelona por el bosnio Miralem Pjanic, se operó el pasado julio por un problema de calcificación, un edema entre tibia y peroné, que le afecta desde diciembre de 2020.

El brasileño decidió, de acuerdo con los doctores y el Juventus, operarse en julio en el intento de resolver estas molestias que le impidieron competir al máximo en la última temporada y eligió ese momento porque, el período de inactividad veraniego evitó que el edema siguiera creciendo, informan a EFE fuentes cercanas al futbolista.

De momento, el Juventus firmó su peor arranque de temporada en 60 años, con tan solo dos puntos en cuatro jornadas que le dejaron en plenos puestos de descenso.

"Hablar de objetivos a largo plazo en este momento no tiene sentido, tenemos que centrarnos en mañana. Si uno se fija en la tabla, es un choque por la salvación. Pensemos en mañana y luego ya veremos", afirmó Allegri, quien anunció varios cambios en el once titular con respecto al que alineó en el último 1-1 con el Milan.

"A nivel táctico no cambiaré nada, pero mañana jugará Federico Chiesa junto a (el holandés, Matthijs) De Ligt", avisó.