Argentina aboga por un marco para reestructuraciones de deuda y canje por clima

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habla vía video durante la Asamblea General de la ONU, este 21 de septiembre de 2021, en Nueva York. EFE/EPA/Mary Altaffer/Pool

Naciones Unidas, 21 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abogó este martes, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, por crear un marco global para reestructuraciones de deudas soberanas y por establecer mecanismos de canje de "deuda por clima", al tiempo que reiteró el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

En un mensaje grabado en Buenos Aires, Fernández advirtió que en el contexto de postpandemia está "latente" el riesgo de una "debacle generalizada de deudas externas" en los países en desarrollo.

Puntualizó que los países de Latinoamérica y el Caribe destinan el 57 % de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda y afirmó que Argentina ha sido "sometida" a un endeudamiento "tóxico e irresponsable" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo al que el país suramericano debe unos 45.000 millones de dólares merced a un acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018.

"Desde este caso de deudicidio que clama al mundo financiero global, enfatizo que resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda que se han debatido y acordado en Naciones Unidas en 2015", dijo Fernández.

Por eso, sostuvo que apoya la idea de impulsar un acuerdo multilateral para la reestructuración de deudas soberanas.

"La falta de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media sigue siendo un vacío importante dentro de la gobernanza financiera internacional", aseveró.

CAMBIO CLIMÁTICO

Fernández señaló también que la reconstrucción de la situación económica y social tras la pandemia debe ir de la mano del cuidado ambiental.

"Nuestro compromiso con el acuerdo de París es pleno", aseguró.

Sostuvo que resulta "penoso que en diez años no se haya podido concretar el compromiso de proporcionar 100.000 millones de dólares a los países en desarrollo para desplegar acciones contra el cambio climático".

"La justicia climática será una quimera sin justicia financiera e impositiva global que contribuyan a una real justicia social", indicó.

Además, abogó por "un gran acto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y de renta media con alta vulnerabilidad climática y financiera", con un pacto que les permita extender los plazos de pago de deuda soberana y con menores tasas de interés.

"Debemos impulsar sistemas de financiación sostenibles que promuevan mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental. El canje de deuda por clima es otro paso virtuoso que debemos dar", afirmó.

TERRORISMO Y MALVINAS

En otro tramo de su intervención, Fernández reiteró el pedido a la comunidad internacional para avanzar en la investigación del atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, de Buenos Aires.

"Se continúa la política iniciada en este ámbito en 2003 de requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas", remarcó.

Asimismo, Fernández reiteró el reclamo de soberanía argentino sobre las Malvinas.

"Dichos territorios se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya más de 188 años. No existe ninguna razón, salvo la intención del Reino Unido de mantener la manifiesta e ilegítima situación colonial, para que no se retome el diálogo bilateral ya mismo por la cuestión Malvinas", afirmó.