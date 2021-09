Agustín Argüello y Andrea Bayardo, protagonistas de "El Rey León" en Madrid

Varias personas en las taquillas del Teatro Lope de Vega, en Madrid, en una fotografía de archivo. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 21 sep (EFE).- El argentino Agustín Argüello y la mexicana Andrea Bayardo son los protagonistas de la nueva etapa de "El Rey León" que, después de año y medio de parón debido a la pandemia, regresa al Teatro Lope de Vega de la Gran Vía de Madrid.

El próximo 23 de septiembre se estrena "El Rey León", año y medio después de que la pandemia obligara a cerrar los teatros. Aunque con restricción de aforos, hace un año que las salas volvieron a estar abiertas, sin embargo, los responsables del espectáculo consideraron que el riesgo a un posible contagio y la reducción del turismo no lo aconsejaba.

Ahora que la Comunidad de Madrid permite aforos al cien por cien en los teatros, "El Rey León" recupera fuerzas para rugir en la Gran Vía con un espectáculo que estrena protagonistas.

El cantante argentino Agustín Argüello, que ha participado en musicales como "Los Miserables" o "Ghost" vuelve a retomar el papel de Simba, tres años después de interpretarlo en los escenarios mexicanos, mientras que Andrea Bayardo, que antes del cierre de los teatros interpretaba a "Sarabi", asume esta temporada el papel de "Nala".

El elenco de "El Rey León" siempre se ha caracterizado por ser internacional de él han formado parte intérpretes de doce países, entre ellos España, Argentina, Angola, Sudáfrica, Brasil y Cuba.

Agustín Argüello (Córdoba-Argentina, 1989), en una entrevista a Efe, confesó sentir los nervios del primer día.

"La última vez que interpreté a Simba fue hace tres años y supone el doble de emoción" estar en otro continente, subirse a las tablas "del mítico Lope de Vega y ver la reacción del publico español es para mi una experiencia hermosa", dijo.

Aseguró que es un personaje que le ha cambiado la vida, que le ha permitido viajar y con el que se siente en familia. "Estoy ansioso por todo lo que venga a partir de ahora".

Argüello admitió que ante el estreno siente la responsabilidad de asumir un personaje como este que han interpretado Carlos Rivera o Diego Barbosa. "Estar ante el público español es muy bonito, pero estoy intentando bloquear el miedo de mi mente".

Ambos protagonistas consideran que el vestuario les transforma y les hace moverse de una manera casi "animal. Con él me siento como en casa", aseguró Argüello.

Andrea Bayardo (Guadalajara-México, 1993) señaló que ha sido muy duro el parón. "Acababa de saber que iba a ser Nala y no pude estrenar por el cierre. Tenía mucha ilusión por comenzar y vengo con muchísimas ganas", dijo la actriz que ha participado en "Amor sin barrera" o "Aída".

Bayardo fue repescada por Stage Entertainment, la productora del espectáculo en España, a propuesta de Disney, ya que también participó en la edición mexicana.

"Nala tiene lo mejor de los dos mundos: un toque adolescente y romántico, pero también es una guerrera que sale de casa para buscar soluciones, es un punto básico de la historia", explicó sobre su personaje. "Hay que tener mucho ímpetu y energía para hacerlo bien".

Confía en que el "público lo disfrute al volver a sentarse en una butaca y ver un espectáculo en vivo".

Los dos actores coinciden en que un espectáculo después de la pandemia cobra otro "sentido. Nunca pensamos que íbamos a dejar de disfrutar algo así y no lo hemos perdido durante año y medio. Ahora, lo veremos desde otro lugar".

Aunque la historia sea la misma, "en un espectáculo con tantos detalles siempre descubres algo nuevo cuando lo vuelves a ver", señaló Andrea Bayardo.