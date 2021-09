Yibuti.- El presidente de Yibuti regresa al país tras las especulaciones sobre su hospitalización en Francia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de Yibuti, Ismail Omar Guellé, regresó el domingo al país africano, según confirmó la Presidencia, en medio de las especulaciones sobre su hospitalización en Francia, a donde acudió en un viaje privado para realizarse una "revisión médica" por la "falta de descanso".



"El presidente está de vuelta en el país", dijo la Presidencia a través de su cuenta en la red social Twitter, donde publicó además varias fotografías de la recepción oficial al mandatario en el aeropuerto de la capital.



El regreso del jefe de Estado marca la continuación, a un ritmo aún más sostenido, de los esfuerzos para el desarrollo bajo la autoridad directa del presidente de la República, jefe del Gobierno, su excelencia Ismail Omar Guellé", manifestó.



El ministro de Exteriores yibutiano, Mahmud Alí Yusuf, desmintió la semana pasada las especulaciones sobre la hospitalización del presidente y adelantó que "el presidente va a retomar su trabajo en pocos días". "No hay ninguna preocupación particular", dijo, antes de incidir en que Guellé "está bien".



"Todas las informaciones que circulan sobre su estado de salud están alejadas de la realidad. Está en unos días de descanso y sometiéndose a una revisión médica debido a la falta de descanso, dado que no salió del país durante todo el verano", sostuvo el ministro en una serie de mensajes en su cuenta en Twitter.



El presidente de Yibuti obtuvo en abril un nuevo mandato con más del 98,5 por ciento de los votos, en unas elecciones marcadas por la ausencia de candidatos opositores debido a su decisión de boicotear nuevamente las elecciones tras alegar falta de transparencia y denunciar irregularidades para favorecer al mandatario.



Guellé, de 73 años, accedió al cargo en 1999 tras ser elegido para ello por su tío, el dictador Hasán Guled Aptidon, quien presidió el país desde su independencia en 1977. Desde entonces se ha hecho con la victoria en todas las elecciones celebradas en el país africano, a menudo marcadas por el boicot de sus críticos.