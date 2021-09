Wall St cae por preocupaciones sobre crecimiento, atención del mercado se centra en la Fed

Una persona espera en la plataforma del metro Wall Street en el distrito financiero de Manhattan, Nueva York . 20 de agosto de 2021. REUTERS/Andrew Kelly

Por Devik Jain

20 sep (Reuters) -Los principales índices de Wall Street bajaban el lunes, debido a que las preocupaciones sobre el ritmo de la recuperación global golpeaban a las acciones de sectores asociados a la economía, en el inicio de una semana en la que la Reserva Federal decidirá sobre una posible reducción de sus estímulos.

* A las 1339 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 463,80 puntos, o un 1,34%, a 34.121,08 unidades, mientras que el S&P 500 cedía 60,05 puntos, o un 1,35%, a 4.372,94 unidades y el Nasdaq Composite perdía 244,94 puntos, o un 1,63%, a 14.799,03 unidades.

* Diez de los 11 principales sectores del S&P caían en las primeras operaciones. Las acciones de compañías industriales, financieras y de energía -sensibles al desempeño de la economía- retrocedían entre un 1,6% y 3,2%.

* El subíndice de banca restaba un 2,9%, siguiendo a los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, debido a que los inversores buscaban la seguridad de la deuda por temores sobre una cesación de pagos del desarrollador inmobiliario chino Evergrande.

* Las acciones de grandes firmas tecnológicas como Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Apple Inc y Tesla Inc, que tienden a desempeñarse mejor en momentos de incertidumbre económica, caían entre un 0,6% y un 2,8%.

* Los principales índices de Wall Street han sido golpeados este mes por los temores a potenciales tasas más altas de impuestos corporativos, lo que podría golpear a las utilidades, y han ignorado las señales de que la inflación podría estar desacelerándose. El referencial S&P 500 va rumbo a romper una racha de siete meses de ganancias.

* Todos los ojos estarán puestos el miércoles en la reunión de política monetaria de la Fed, donde se espera que el banco central siente las bases para la reducción de estímulos, aunque el consenso es que el anuncio se aplace hasta las reuniones de noviembre o diciembre.

Las aerolíneas United Airlines, Delta Airlines y American Airlines ganaban entre un 0,7% y un 2,3% después de que una fuente dijo a Reuters que Estados Unidos planeaba relajar las restricciones de viaje para los pasajeros vacunados de la Unión Europea y Gran Bretaña.

(Reporte de Devik Jain en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)