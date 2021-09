VÍDEO: Rusia.- Los primeros resultados oficiales dan la victoria al partido de Putin en las legislativas rusas

Simpatizantes de Rusia Unida celebran ya la victoria en Moscú a pesar de la lluvia



MADRID, 19 (DPA/EP)



El partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin habría sido el más votado con un 46,11 por ciento de apoyo en las elecciones legislativas celebradas durante los tres últimos días en el país, según resultados oficiales de la Comisión Electoral Central correspondientes a más del 50 por ciento del escrutinio.



Esta cifra situaría al partido de Putin por debajo de la mayoría absoluta con la que contaba en la anterior legislatura de la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso.



El Partido Comunista de la Federación Rusa sería la segunda fuerza política del país con un 21,4 por ciento de respaldo. La tercera sería la formación ultranacionalista Partido Liberal Demócrata de Rusia (PLDR) con un 8,07 por ciento de votos, por delante de Una Rusia Justa, que lograría el 7,62 por ciento.



La principal novedad en la política rusa sería el partido de centro-derecha Gente Nueva, que obtendría un 5,97 por ciento de los votos. Ya sin representación en la Cámara Baja al no superar el cinco por ciento de los votos se encuentra el Partido de los Jubilados, Comunistas de Rusia y Los Verdes, quienes ni siquiera superan el tres por ciento, informa la agencia de noticias rusa Sputnik.



Estos resultados se publican tras el cierre de los colegios electorales en las once zonas horarias que tiene Rusia. La última región ha sido la de Kaliningrado, un enclave ruso en el mar Báltico.



Simpatizantes de Rusia Unida han celebrado ya la victoria en las calles de ciudades como Moscú, donde se ha podido ver a gente gritando "¡Rusia! ¡Rusia!" mientras ondeaban banderas del partido de Putin a pesar de la lluvia.



"Somos el equipo de Putin", ha explicado un activista, mientras responsables del partido como el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, apuntan a un "día de celebración".



El propio Putin no acudirá a la sede del partido en Moscú porque se encuentra en aislamiento tras un contacto con decenas de personas contagiadas por el coronavirus, aunque su entorno asegura que se encuentra bien.



Los comicios han estado marcados por las denuncias de irregularidades como coacciones e incluso el viernes se retiró de las plataformas de Google y Apple la aplicación de voto táctico impulsada por el opositor Alexei Navalni, encarcelado. El sábado YouTube retiró presiones de Moscú un vídeo pidiendo el voto de protesta contra Rusia Unida con candidatos concretos propuestos.



Además no hay observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) por desacuerdos sobre las condiciones planteadas por las autoridades rusas.



Las autoridades han recibido 750 denuncias en toda Rusia, según el Ministerio del Interior ruso, mientras que la organización electoral independiente Golos asegura haber registrado miles de irregularidades. Hasta el domingo por la mañana se habían anulado más de 7.000 votos.



INJERENCIA DE EEUU Y REINO UNIDO



Tras conocerse los primeros resultados oficiales, la comisión parlamentaria que investiga la posible injerencia extranjera en cuestiones internas rusas ha denunciado que la mayoría de las publicaciones para desacreditar las elecciones proceden de medios de Estados Unidos y Reino Unido.



"Los medios de Occidente han desatado una campaña propagandística hostil para desacreditar el sistema electoral de nuestro país. La mayoría de esas publicaciones proceden de medios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y República Checa", ha apuntado el presidente de la comisión, Vasili Piskarev, según recoge Sputnik.



"La cantidad de publicaciones negativas y noticias falsas sobre los comicios crecían cada día a medida que se acercaba la votación", ha señalado.



En estos comicios celebrados del 17 al 19 de septiembre se eligen a los 450 diputados, de ellos 225 por las circunscripciones y otros tantos por las listas regionales. Las elecciones a la Cámara Baja se celebran este año simultáneamente con los comicios legislativos en 39 entidades territoriales y con la elección de doce gobernadores.



