Venezuela.- El exviceministro 'chavista' Nervís Villalobos declara mañana en la Audiencia Nacional como testigo por el caso 'Morodo'

18-10-2018 El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha ordenado la detención del viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, y el embargo de una urbanización de lujo con más de 40 villas en Marbella (Málaga) de la que figuraba como propietario, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. Pero no es el único patrimonio que el juez le ha retirado ya que un centenar de inmuebles han sido retenidos en el resto de España



El viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, declara este martes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal en el marco del caso 'Morodo', que versa sobre los más de 4,5 millones de euros que el exembajador español en el país bolivariano Raúl Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera venezolana PDVSA.



Villalobos, estará precedido en la sesión del martes por tres investigados: Ana Korina Ulloa Marsicobetre, Carlos Adolfo Prada Gómez y Marisol Varela Ledo. El magistrado de la Audiencia Nacional ha abierto este lunes su ronda de declaraciones con Raúl Morodo, su hijo Alejo, la ex mujer del primero Cristina Cañeque y la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas.



Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, padre e hijo se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que Cañeque y Varandas solo han contestado a las preguntas de sus abogados para desvincular su situación económica de los Morodo.



Abascal volvió a convocar al ex embajador, junto a otra veintena de personas, entre imputados y testigos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que quería interrogarles sobre la documentación bancaria obtenida tanto de entidades españolas como extranjeras y sobre los archivos incautados en algunos registros.



El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.



VILLALOBOS FUE DETENIDO EN 2017 EN MADRID



El que fuera dirigente en el Gobierno venezolano, Nervís Villalobos, ya tuvo que rendir cuentas ante la Justicia en España previamente. En aquella ocasión, en el año 2017, fue detenido en Madrid como consecuencia de una orden internacional de detención emitida por Estados Unidos por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a PDVSA.



Más tarde, en diciembre de 2020, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) estimó el recurso de amparo presentado por Villalobos contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que ratificó su ingreso en prisión provisional en febrero de 2018 por un presunto delito de blanqueo, al considerar que se vulneró su derecho a la libertad personal.



El tribunal de garantías determinó entonces que "el procedimiento seguido para acordar la prisión provisional del demandante" no había "respetado las garantías legales de información y acceso a los elementos esenciales de las actuaciones ni las garantías de contradicción e igualdad de armas que exige el principio de jurisdiccionalidad de la medida".