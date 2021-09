Urgencia de ayuda climática es atenuada por un nuevo optimismo

(Bloomberg) -- Los funcionarios reunidos en las Naciones Unidas expresaron tanto urgencia como cierto optimismo sobre las posibilidades de alcanzar el objetivo de US$100.000 millones anuales en ayuda climática para las naciones en desarrollo, mientras el enviado de Estados Unidos dejó entrever que el presidente Joe Biden está a punto de comprometer más fondos.

El mensaje fue emitido por el primer ministro británico, Boris Johnson, quien comenzó diciendo en una mesa redonda sobre el clima celebrada el lunes en Nueva York que “el abismo entre lo que se ha prometido, lo que realmente se está entregando y lo que tiene que suceder, sigue siendo enorme”.

Sin embargo, Johnson y el secretario general de la ONU, António Guterres, quien también ha estado emitiendo graves advertencias de que los esfuerzos mundiales no llegarán a evitar una catástrofe climática, fueron alentados por las garantías del enviado climático de EE.UU., John Kerry, de que Biden aumentará el compromiso de EE.UU. cuando se dirija a la Asamblea General anual de la ONU el martes.

En su intervención al margen de la mesa redonda sobre el clima, Kerry expresó su confianza en que los líderes mundiales cumplan el objetivo antes de que el Reino Unido celebre dos semanas de conversaciones sobre el clima, conocidas como COP26, en Glasgow, Escocia, a partir del 31 de octubre.

“Creo que lo lograremos antes de la COP”, dijo a los periodistas. “EE.UU. hará su parte”, sostuvo Kerry. “No lo espero. Les digo que estén atentos al discurso del presidente”.

Biden anunció en abril que EE.UU. duplicaría su compromiso a alrededor de US$5.600 millones anuales para 2024, pero los grupos ambientalistas han dicho que la economía más grande del mundo debería hacer más y han estado esperando que EE.UU. anuncie una cifra mayor antes de la COP.

Johnson dijo que EE.UU. es “crucialmente importante” para alcanzar la promesa de US$100.000 millones al año para ayudar a las naciones en desarrollo a enfrentar el cambio climático. Si EE.UU. promete más dinero, “hará una gran diferencia y enviará una señal enormemente importante al mundo”, agregó.

Guterres, quien ha criticado a los países del G20 y a las naciones en desarrollo por no cumplir sus compromisos en materia de emisiones, también se mostró más optimista sobre el financiamiento.

“Todavía no estamos allí, pero hoy ha habido declaraciones alentadoras en este sentido”, dijo Guterres a los periodistas.

El financiamiento climático total proporcionado y movilizado por los países ricos para las naciones en desarrollo fue de US$79.600 millones en 2019, un aumento de apenas el 2% con respecto a 2018, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se requerirá un aumento anual de más de US$20.000 millones para cumplir el objetivo de financiamiento solo para 2020. El ritmo de los incrementos anuales ha disminuido en los últimos años.

Johnson está tratando de aprovechar las reuniones con líderes mundiales, incluido Biden, durante los próximos tres días en Nueva York y Washington para conseguir apoyo y más dinero para los esfuerzos climáticos. También está previsto que mantenga conversaciones con el cofundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, durante su viaje, el primero del primer ministro fuera de Europa desde el inicio de la pandemia.

‘No es fácil’

El primer ministro dijo en la mesa redonda que entendía que los esfuerzos para hacer frente al cambio climático “no son fáciles” y que los políticos son “responsables ante nuestros votantes”. El próximo paso del Reino Unido, señaló, “requiere un nivel de esfuerzo adicional. En este momento, estamos lidiando con cómo deshacernos de las calderas de gas, por ejemplo”.

Johnson también enfrenta presión interna sobre las políticas ecológicas de su Gobierno mientras los ministros se preparan para un tercer día de conversaciones de crisis con las empresas energéticas sobre el aumento de los precios del gas y la electricidad causado, en parte, por el clima calmado que reduce la producción de los parques eólicos del país.

Johnson está tratando de poner a Gran Bretaña a la vanguardia de los esfuerzos para combatir el calentamiento global, como parte de una estrategia para reforzar la posición del país tras la salida de la Unión Europea.

“Demasiadas economías importantes, algunas representadas aquí hoy, otras ausentes, se están quedando demasiado atrás”, dijo Johnson. “Y hacer meros ajustes marginales, simplemente sacar las frutas que están más abajo del árbol, no logrará el cambio que necesita el planeta”.

Al final de la Asamblea General de la ONU esta semana, el Reino Unido publicará una lista de los compromisos de financiamiento climático de los países hasta el momento, y Johnson espera que eso ayude a generar impulso. El Reino Unido ha comprometido 11.600 millones de libras (US$16.000 millones) durante los próximos cinco años.

Aun así, la promesa original de la ONU era que la ayuda climática fuera “nueva y adicional”, lo que deja al Gobierno del Reino Unido expuesto a críticas tras haber recortando este año la ayuda al desarrollo del 0,7% al 0,5% del ingreso nacional bruto, aduciendo las presiones presupuestarias derivadas de la pandemia de coronavirus.

El lunes, Johnson anunció otros 550 millones de libras para ayudar a los países en desarrollo a acelerar la eliminación del carbón, otro objetivo de la reunión de la COP26.

