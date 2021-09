Un hombre armado mata a ocho personas en un tiroteo en una universidad de Rusia

La policía bloquea la carretera cerca del lugar de los hechos después de que un hombre armado abriera fuego en la Universidad Estatal de Perm, Rusia, 20 de septiembre de 2021, en esta imagen fija tomada de un vídeo. REUTERS/Anna Vikhareva. REUTERS/Anna Vikhareva

MOSCÚ, 20 sep (Reuters) -Un estudiante armado abrió fuego en una universidad de la ciudad rusa de Perm el lunes, matando a ocho personas e hiriendo a muchos otras, dijeron las autoridades policiales.

Vídeos difundidos a través de medios locales mostraron a estudiantes saltando desde las ventanas del primer piso de un edificio de la Universidad Estatal de Perm, situada a unos 1.300 kilómetros (800 millas) al este de Moscú, para tratar de ponerse a salvo.

Dentro del edificio, los estudiantes levantaron barricadas con sillas para impedir al agresor el acceso a las aulas, según informaron medios de comunicación.

El agresor estaba siendo tratado en un hospital de las heridas recibidas tras haberse resistido al arresto, informó la Comisión de Investigación de las fuerzas de seguridad rusas en un comunicado.

En un primer momento, la portavoz universitaria Natalia Pechishcheva dijo que el agresor había sido "liquidado", pero posteriormente informó que había sido puesto bajo custodia policial. Una grabación del lugar de la agresión mostró el cuerpo del agresor yaciendo boca abajo en el exterior del edificio universitario.

El agresor fue identificado como un estudiante de la universidad, que se había hecho en mayo con el rifle de caza que utilizó en el tiroteo, dijo la Comisión de Investigación.

Medios de comunicación rusos identificaron al atacante como un estudiante de 18 años que había publicado antes una foto en las redes sociales posando con un rifle, un casco y munición. La foto no pudo ser verificada de forma independiente.

"He pensado en esto durante mucho tiempo, han pasado años y me he dado cuenta de que había llegado el momento de hacer lo que soñaba", dijo en una cuenta en redes sociales que se le atribuyó y que posteriormente fue retirada.

Indicó que sus acciones no tenían nada que ver con la política o la religión, sino que estaban motivadas por el odio.

El Kremlin dijo que es probable que el agresor padeciera problemas mentales, pero declinó hacer más comentarios al respecto diciendo que eso correspondía a la policía.

Rusia impone estrictas restricciones a la tenencia de armas de fuego por parte de civiles, pero algunas categorías de armas pueden adquirirse para la caza, la defensa personal o el deporte, una vez que los posibles propietarios hayan superado las pruebas y cumplido otros requisitos.

El tiroteo se suma a una serie de episodios similares ocurridos en los últimos tiempos.

A principios de este año, un adolescente solitario abrió fuego en una escuela de la ciudad de Kazán en mayo, matando a nueve personas e hiriendo a muchas más.

El tiroteo del lunes es el más mortífero en una institución escolar de Rusia desde 2018, cuando un estudiante de una universidad en Crimea —territorio anexionado por Rusia— mató a 20 personas antes de dirigir su arma hacia sí mismo.

Rusia elevó la edad legal para comprar armas de fuego de 18 a 21 años después del tiroteo de Kazán, pero la nueva ley aún no ha entrado en vigor.

(Información de Anton Kolodyazhnyy, Anton Zverev; escrito por Gabrielle Tétrault-Farber/Tom Balmforth; editado por Andrew Osborn, Tom Balmforth y Nick Macfie; traducción de Flora Gómez y Darío Fernández)