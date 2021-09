Tailandia.- Cientos de tailandeses salen a la calle para exigir la dimisión del primer ministro

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



En torno a 2.000 personas, según ha indicado la Policía, se han manifestado este domingo en las calles de la capital tailandesa de Bangkok para exigir al primer ministro, Prayuth Chan Ocha, que abandone su cargo.



En la marcha se han congregado partidarios del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, quien fue derrocado en el golpe de 2006 y desde entonces vive en un exilio autoimpuesto, según detalla la radio televisión japonesa NHK.



Así, con pancartas contra el mandatario del país, la concentración ha ido recorriendo las calles de Bangkok, mientras se pedía la salida de Prayuth del cargo. Sin embargo, el líder tailandés ha superado recientemente su segunda moción de censura en un año.



Durante los últimos meses se ha acusado a Prayuth de mala gestión durante la pandemia de coronavirus, algunos diputados incluso acusaron al general de pagar cinco millones de baht --unos 129.000 euros-- a varios congresistas a cambio de votos.



Es la tercera vez que diputados de la oposición intentan tumbar al Gobierno desde las elecciones de 2019, según recogía la agencia Bloomberg, pero a pesar de los intentos de los congresistas, el partido de Prayuth, el Nuevo Palangdharma, cuenta con una amplia mayoría de escaños en el Parlamento --el 60 por ciento--.



Además de lidiar con la situación del coronavirus y las quejas de la sociedad por el bajo índice de vacunación, el Gobierno de Prayuth ha tenido que enfrentar una oleada de protestas estudiantiles para exigir una reforma de la Constitución que revierta en parte la realizada en 2019, que consolidó el poder de los militares.



Los jóvenes han estado organizando manifestaciones contra el gobierno casi todos los días, a la par que los partidarios del ex primer ministro Thaksin, que sigue siendo popular entre los residentes rurales, también han intensificado las protestas.



El general Prayuth, ex jefe del Ejército, llegó al cargo con el golpe de Estado de 2014. Gobernó cinco años como líder de la junta militar hasta que fue confirmado en el cargo en las elecciones parlamentarias de 2019.