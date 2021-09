Subastan seis pinturas creadas para el álbum "Kid A" de Radiohead

El músico y cantante inglés Thomas Yorke en una imagen de archivo. EFE / Javier Zorrilla.

Londres, 20 sep (EFE).- La casa de subastas Christie´s se ha unido a Thom Yorke, vocalista de la banda británica Radiohead, para sacar a subasta seis pinturas creadas por el artista Stanley Donwood para la portada del álbum "Kid A" entre 1999 y 2001, informó en un comunicado.

Las seis obras, junto con otros "dibujos, letras y arte digital", comisariadas por Donwood y Yorke se expondrán al público en las galerías de Christie´s en Londres entre el 9 y el 15 de octubre, mismas fechas en las que saldrán a subasta de forma virtual y global.

Donwood conoció a Yorke en la Universidad de Exeter y aportó su vena artística al proyecto de Radiohead creando las portadas de sus álbumes desde 1996 con "The Bends".

En concreto, las obras que se subastarán corresponden a su cuarto álbum de estudio: "Kid A", que salió a la venta en octubre del año 2000.

Sobre el proceso de creación del concepto visual del álbum, Donwood comentó en el comunicado que una madrugada crearon muchos dibujos, pinturas y textos con Yorke para el disco, pero estaban tan cansados que no podían pensar con claridad.

"No supimos averiguar cuál era la correcta, así que llevamos todas abajo y las pegamos en los armarios y en la nevera de la cocina, esperando que a la mañana siguiente la portada y el título idóneo fuesen obvios. Y así fue, y lo llamamos Kid A", relata Donwood.

La especialista en Arte Contemporáneo y de Posguerra de Christie´s, Victoria Gramm, aseguró que es el momento "adecuado" de Christie´s para asociarse con Yorke y Donwood: "Los visitantes de nuestras galerías tendrán la oportunidad de vislumbrar el mundo etéreo que encapsula los sonidos de Kid A".

El precio estimado de venta de las pinturas ronda las 10.000 libras (11.668,05 euros / 13.658,35 dólares), según explicó Christie´s en un comunicado.