Simeone, sobre las tarjetas por protestar: "Tenemos que bajar esos números"

El entrenador argentino del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone, aconversa con el árbitro Gil Manzano (2i), durante el partido de la quinta jornada de Liga de Primera División el sábado 18 de septiembre en el Estadio Wanda Metropolitano en Madrid.- EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 20 sep (EFE).- El Atlético de Madrid es el equipo más amonestado de LaLiga Santander con 22 tarjetas (20 amarillas y dos rojas), algunas de ellas por protestar, un apartado que su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, consideró que su equipo tiene que "mejorar absolutamente" para "bajar esos números".

"Tenemos que mejorar absolutamente ese espacio que estás comentando y no tengo ninguna duda que lo haremos. Somos muy respetuosos hacia el comité arbitral, a veces sí se puede conversar, pero esperemos bajar esos números porque no son buenos para nosotros", manifestó el técnico al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa de este lunes antes del partido contra el Getafe.

Una de esas protestas, la del portugués Joao Félix ante el colegiado Jesús Gil Manzano en el partido del domingo contra el Athletic, le costó la segunda amarilla y la consiguiente expulsión por dirigirse hacia él "con el dedo índice en la sien en señal de disconformidad", según el acta arbitral, lo que le impedirá jugar este martes en Getafe (19.30 horas, 17.30 GMT).

En el duelo contra el conjunto azulón, el Atlético tratará de revertir una mala racha de dos encuentros sin marcar, entre el partido de Liga de Campeones contra el Oporto y el de la competición nacional contra el Athletic, ambos finalizados con 0-0.

"En este inicio de temporada sigo confirmando aún más, viendo un montón de partidos de los que han jugado los equipos de la liga española, que la contundencia hará la diferencia entre unos equipos y otros. Todos juegan bien, trabajan, presionan, llegan a tres cuartos de área rival de una forma u otra, pero el final de jugada es lo que hace la diferencia", reflexionó Simeone.

Uno de los nombres propios de la delantera es el uruguayo Luis Suárez, que lleva un gol en seis encuentros, aunque solo en tres ha salido como titular.

"Luis, con Ángel (Correa), (Kieran) Trippier y (Renan) Lodi, son los últimos que llegaron a la pretemporada. Después cuando hubo el parón, que empezaba a ponerse de mejor forma, tuvo que parar por el problema que los médicos comentaron, y es normal que tome su tiempo para ponerse de la mejor forma y lo hará, porque es un jugador muy importante para nuestro equipo", explicó el entrenador.

La última incorporación de la delantera rojiblanca fue el retorno del francés Antoine Griezmann del Barcelona, que ha participado en tres encuentros (dos como titular y uno como suplente) pero tampoco se ha estrenado de cara a portería.

"Confío absolutamente en Antoine, es un jugador importantísimo para nuestro equipo y todo lo que le tenía que decir de lo que veo de él y lo que me gustaría que crezca, ya se lo he dicho", zanjó Simeone.

El entrenador argentino aseguró que no es de "buscar excusas" en el apartado físico, explicó que su trabajo es buscar "que los jugadores cuando entren en campo estén bien" y pronosticó un encuentro complicado ante un Getafe que es colista y acumula cinco derrotas en cinco partidos, con un solo gol a favor y ocho en contra.

"El Getafe está en un momento difícil, pero ha competido muy bien todos los partidos y ha merecido mucho más de lo que refleja el resultado. Se le ve al equipo con mucha movilidad, mucha búsqueda de presionar en distintas alturas y será complicado, como siempre los partidos que jugamos contra el Getafe", analizó Diego Simeone sobre el duelo de este martes en el Coliseum Alfonso Pérez. EFE

