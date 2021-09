Scholz comparece virtualmente por una investigación en su ministerio

El ministro alemán de Finanzas y candidato socialdemócrata a la Cancillería, Olaf Scholz, en un acto de campaña el sábado en Munich.EFE/EPA/Theo Klein

Berlín, 20 sep (EFE).- El ministro de Finanzas y candidato socialdemócrata a la Cancillería, Olaf Scholz, debe comparecer hoy ante una comisión del Parlamento en relación a las investigaciones contra una unidad especial dependiente de su ministerio encargada de perseguir casos de lavado de dinero.

Esta previsto que Scholz responda a las preguntas de manera virtual, ya que el ministro se encuentra hoy en el estado federado de Baden-Württemberg en la recta final de la campaña electoral, algo que la presidenta de la comisión parlamentaria de Finanzas, la liberal Katja Hessel, calificó de "inusual".

Rechazó las acusaciones por parte del SPD de que la convocatoria de esta sesión extraordinaria a petición de los verdes, el Partido Liberal (FDP) y La Izquierda, a seis días de los comicios generales responda a motivos electoralistas.

"Si tenemos que celebrar una sesión especial seis días antes de las elecciones porque las acusaciones son de tal actualidad, es cierto que coincide con la campaña electoral, pero no diría que se trata de una maniobra electoralistas. Es nuestra tarea", subrayó Hessel en declaraciones a la cadena ntv.

Agregó que lo que la comisión espera hoy de Scholz es que esclarezca cómo puede ser que se tengan que llevar a cabo registros en un ministerio -en concreto los de Finanzas y Justicia- por una acusación de obstrucción a la justicia en el ejercicio del cargo y qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que cabe esperar.

Aunque las acusaciones no van dirigidas directamente contra el propio Scholz ni su ministerio, la unidad de inteligencia financiera (FIU, por sus siglas en inglés), objeto de la investigación, depende de Aduanas, departamento a su vez adscrito al ministerio.

Agregó que la acusación que pesa sobre la FIU es grave y que en la comisión se habla ya desde hace cuatro años del mal funcionamiento de la misma.

El socialdemócrata Jens Zimmermann, miembro de la comisión parlamentaria, defendió poco antes del inicio de la sesión la ausencia física de Scholz y se preguntó si es "oportuno" y "justo" que el candidato a la Cancillería de un partido se vea privado de participar en eventos electorales seis días antes de los comicios.

El pasado 9 de septiembre, la Fiscalía de Osnabrück llevó a cabo registro en el Ministerio de Finanzas y el de Justicia -cuya titular es la socialdemócrata Christine Lambrecht- en relación con una investigación abierta en febrero de 2020 contra la FIU por no informar a las autoridades pertinentes sobre posibles casos de blanqueo de dinero.

La fiscalía reclama información sobre el intercambio de correos electrónicos entre la FIU y Finanzas para tratar de esclarecer si dicho departamento antiblanqueo no transmitió demasiado tarde a la policía o la justicia datos de transferencias bancarias sospechosas.

En verano de 2017, la FIU fue trasladada de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) a Aduanas, que a su vez depende del Ministerio de Finanzas, a pesar de las dudas expresadas por muchos expertos.