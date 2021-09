Sara Carbonero, protagonista fashion del día, enamora con un vestido de inspiración nupcial

20-09-2021 Sara Carbonero EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Sara Carbonero nos está malacostumbrando. Y es que de no verla en varias semanas a convertirse en protagonista de dos eventos con tan solo unos días de diferencia; y si el martes pasado la veíamos en la presentación del videoclip de 'Tu otra bonita' que protagoniza, hoy se ha convertido en la gran protagonista de la presentación de la exposición de moda sostenible organizada por L'Oreal París, "Porque nuestro planeta lo vale".



Un acto presentado por la periodista que, una vez más y sin perder la enigmática sonrisa que la acompaña en los últimos meses, ha evitado aclarar de una vez por todas qué tipo de relación - amistad o algo más - tiene con Kiki Morente, que muchos apuntan como el verdadero culpable de la felicidiad y la luz que desprende Sara desde que se conocieron el pasado mes de mayo.



En uno de los mejores momentos de su vida y repleta de proyectos profesionales que pronto conoceremos, la periodista estrena su propio programa en Radio Marca, "Que siga el baile", y está a punto de lanzar la nueva colección de la marca que posee con su gran amiga Isabel Jiménez. Pero hoy no era el día de hablar de Sara sino de moda, una de las grandes pasiones de la manchega que, como no podía ser de otra manera, ha elegido un outfit ideal para la inauguración.



Un vestido blanco con brocados en forma de pequeñas flores para enamorar, ajustado a la silueta de la periodista, con cuello redondo y con un original bajo en forma de picos, al igual que el remate de las mangas. Un look delicado, romántico y elegante con el que Sara ha acaparado una vez más todas las miradas, y que ha combinado con unas sencillas sandalias negras. Como complemento perfecto, la melena salvaje capeada, ligeramente ondulada y con flequillo abierto que ha lucido en sus últimas apariciones. ¡Simplemente radiante!