Rusia.- La UE apunta a irregularidades en las elecciones rusas

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea se ha hecho eco este lunes de los informes independientes que señalan irregularidades en las elecciones a la Duma estatal celebradas este fin de semana.



En rueda de prensa, el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, ha criticado que la votación se ha producido en un clima de "intimidación" a las voces críticas. "Todo esto con la idea de silenciar a la oposición y evitar la competencia electoral. Esto ha delimitado la elección de los rusos y la capacidad de tener información precisa sobre los candidatos", ha expuesto.



Stano ha lamentado el hecho de que Rusia no haya permitido el despliegue de una misión electoral internacional en el país, lo que, según ha apuntado, dificulta que la UE extraiga sus propias conclusiones del proceso. No obstante, el portavoz ha mencionado informes independientes que apuntan a "muchas irregularidades" durante la votación.



"Sin una observación independiente e internacional es difícil decir cómo se ejecutaron las elecciones, pero tenemos distintos informes de asociaciones locales independientes que han denunciado muchas irregularidades", ha subrayado.



Con respecto a la posibilidad de no reconocer los comicios y a la nueva Duma estatal, como solicitó el Parlamento Europeo la semana pasada, la UE ha evitado pronunciarse, subrayando que se trata de una competencia de los Estados miembros. El tema se discutirá en la reunión del Alto Representante, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Nueva York, ha indicado su portavoz.



En todo caso, Stano ha reclamado a Rusia que se comprometa con sus compromisos en el Consejo de Europa de respetar los Derechos Humanos y los valores democráticos, "que incluye organizar elecciones libres y justas", al tiempo que ha indicado que la UE nunca reconocerá comicios en Crimea.