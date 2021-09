Quartararo y Gardner defienden sus lideratos, a Acosta le costó más

EFE/EPA/DANILO DI GIOVANNI

Juan Antonio Lladós

Misano Adriático (Italia), 20 sep (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y el australiano Remy Gardner (Kalex) con la segunda plaza lograda respectivamente en MotoGP y Moto2, en el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rímini, defendieron de la mejor manera posible sus lideratos, en tanto que al español Pedro Acosta (KTM) le costó algo más hacer lo propio en Moto3.

Quartararo se encontró con un líder insuperable en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, pues "Pecco" Bagnaia dominó la carrera de principio a fin, incluso cuando en las vueltas finales el francés se le fue acercando paulatinamente, pero, sin perder los nervios como ya hiciese siete días antes con Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), aguantó todos los envites de su rival para sumar la segunda victoria consecutiva de su carrera deportiva y poner aun más interesante el campeonato.

El final de temporada entre Quartararo y Bagnaia promete ser de lo más interesante, con apenas cuatro carreras por delante, y a esa pelea final se podría acabar sumando un Marc Márquez que ahora llega a uno de sus circuitos preferidos, el estadounidense de Austin, y lo hace cada vez en mejor estado de forma, pues por lo visto en Misano Adriático, aunque la cuarta plaza no quiera reflejar su situación real, lo cierto es que el de Repsol Honda supo pelear por la posición hasta la bajada de la bandera de cuadros.

Pundonor y ganas no le faltan a Marc Márquez que a cada gran premio que pasa consigue un pequeño avance en su recuperación total.

Igual o más interesante va a estar el final de la temporada en Moto2, con un Raúl Fernández (Kalex) al que no le frenan ni las lesiones, pues desde que se operó de una fractura en el dedo meñique de su mano derecha, sus intervenciones en carrera se suman por victorias y ya se encuentra a 34 puntos de distancia de Gardner.

Fernández acumula una racha de seis victorias frente a las cuatro que tiene el líder Gardner, lo que le hace ser optimista para un final de temporada en el que ambos compañeros de equipo parece que se van a jugar el título sin que se inmiscuya ningún otro piloto, pues el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), del que se esperaba mucho más en la carrera "de casa", sucumbió bien a la presión y a los problemas, y acabó quinto, por lo que los 81 puntos de distancia se antojan demasiados como para pensar en el campeonato.

Algo parecido a lo que le sucedió a Bezzecchi se podría decir que le pasó al líder de Moto3, el español Pedro Acosta (KTM), que en ningún momento dio muestras de poder estar con el grupo de cabeza, en donde la victoria tendría que haber sido para un Romano Fenati incontestable, pero una caída le entregó en bandeja la victoria a su compatriota Dennis Foggia (Honda), que la supo aprovechar para acercarse aun más a la cabeza del campeonato.

Aunque no pudo acabar en el podio, la cuarta plaza le sirve al español Sergio García Dols (Gasgas) para mantenerse en la pelea por el título, ahora igualado a puntos con Foggia y ambos a 42 puntos del líder Pedro Acosta, que en cualquier caso cuenta con una ventaja más que suficiente como para administrarla con inteligencia hasta el final de la temporada, si bien el más mínimo error, en forma de "cero" le dejaría en una situación muy comprometida. EFE

JLL/ea