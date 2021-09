Proponen en Nueva York extender el derecho al voto a residentes sin ciudadanía

Doce municipios en EE.UU. ya permiten a los residentes permanentes votar en cierto tipo de elecciones locales. Fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

Nueva York, 20 sep (EFE).- Una coalición de organizaciones civiles pidió al Concejo Municipal de Nueva York la aprobación "inmediata" de un proyecto de ley para extender el derecho al voto en las elecciones municipales a inmigrantes con residencia permanente o "green card" en el país o permiso de trabajo y que hoy tuvo su primera audiencia pública.

El proyecto de ley, -que aún no tiene fecha para la votación en el pleno del Concejo- y que fue presentado por el concejal de origen dominicano Ydanis Rodríguez, permitiría votar en primarias, elecciones especiales o las generales de la ciudad, pero no del estado.

De acuerdo con Rodríguez, en contraste con los crecientes ataques a los derechos de voto en todo el país por parte de los republicanos, esta ciudad puede dar ejemplo de cómo puede verse la democracia en una de las ciudades más grandes del país al pasar esta legislación y dar el voto a neoyorquinos que no han tenido voz durante demasiado tiempo.

Miembros de la coalición Our City, Our Vote (Nuestra ciudad, nuestro voto) junto a inmigrantes con la "green card" (tarjeta verde en español) se concentraron hoy frente a la alcaldía para pedir el apoyo de los concejales, de mayoría demócrata, y participar en la audiencia pública.

"Quiero dejarlo muy claro para todos. Ni la ley federal ni la estatal impiden que la ciudad extienda el derecho al voto en las elecciones municipales a los no ciudadanos", recordó Rodríguez, de acuerdo con un comunicado.

Doce municipios en todo el país ya permiten a los residentes permanentes votar en cierto tipo de elecciones locales. Nueve estaban en Maryland, dos en Vermont y una en San Francisco, California, de acuerdo con la web de información electoral Ballotpedia.

"No se trata de impuestos sin representación. Debemos reconocer las contribuciones hechas por los inmigrantes. No se trata de conceder un favor permitiéndoles votar. Si pagan sus impuestos, deberían tener derecho a elegir sus lideres", afirmó.

Recordó además que la ciudad de Tacoma Park en Maryland es una de las que permite votar a los no ciudadanos en sus elecciones municipales desde la década de 1990.

Por su parte, el concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración, y coautor del proyecto, recordó que hay alrededor de un millón de inmigrantes que podrían ser elegibles para votar en las elecciones locales.

"Es hora de que restauremos los derechos de voto de todos los neoyorquinos", afirmó.

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Eric Adams, también ha dado su apoyo al proyecto. "El derecho al voto es fundamental para nuestra democracia. Sin embargo, no les damos a los inmigrantes un voto sobre cómo se maneja nuestra ciudad y cuáles son nuestras prioridades para el futuro", afirmó.

No es la primera vez que se han hecho intentos en el Concejo neoyorquino para extender el voto a inmigrantes con residencia permanente, pero hasta el momento ninguno ha conseguido los apoyos necesarios para salir adelante.