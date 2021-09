Portaltic.-OnePlus confirma que no habrá un nuevo modelo T este año

15-03-2021 OnePlus 9 Pro. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ONEPLUS



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



OnePlus ha anunciado la integración completa su capa de personalización de sistema operativo OxygenOS con ColorOS en 2022, que debutará con el lanzamiento del próximo buque insignia de la compañía, ya que este año no habrá serie T.



El director ejecutivo de OnePlus, Pete Lau, ha confirmado en declaraciones a The Verge que la serie T, que habitualmente se presenta a finales de año, no tendrá una actualización en 2021.



En su lugar, el directivo ha asegurado que el próximo año llegará un nuevo buque insignia con la capa de personalización nacida de la integración OxygenOS en ColorOS, fruto de la fusión de las dos marcas, anunciada en julio.



En un comunicado, Lau ha explicado que la integración con Oppo ha hecho entrar a la compañía en una nueva fase que ha bautizado como "OnePlus 2.0". Incluye una nueva estrategia de producto que se centra en tres familias de 'smartphones': sus buques insignia, por encima de 500 dólares; la gama media Nord, entre 300 y 500 dólares; y la gama de entrada Nord N, entre 100 y 300 dólares. Además se encuentran los buques insignia asequibles OnePlus R y la entrada a la gama media de Nord CE.