Portaltic.-Call of Duty: Vanguard ya tiene 'hackers' en su fase beta

20-09-2021 Call of Duty: Vanguard POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ACTIVISION



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



El videojuego bélico Call of Duty: Vanguard, la última entrega de la saga anunciada recientemente por Activision Blizzard, ya tiene 'hackers' infiltrados entre los jugadores, a pesar de encontrarse aún en fase beta.



El nuevo sistema antitrampas de Activision no ha sido suficiente, según varios probadores de la beta de Call of Duty: Vanguard, que afirman haberse topado con tramposos en las partidas en línea, como ha informado el portal especializado ScreenRant.



En vídeos publicados en Twitter por usuarios como Tom Henderson y Chros Simmons se muestra cómo ciertos jugadores de las partidas en línea no mueren a pesar de recibir numerosos impactos de balas o explosivos, pero luego son capaces de acabar con los demás de forma muy rápida.



Call of Duty: Vanguard se anunció oficialmente el pasado mes de agosto, cuando su desarrolladora dio a conocer su lanzamiento el 5 de noviembre para las consolas de la generación pasada (PS4 y Xbox One) y de la nueva (PS5 y Xbox Series X y S), así como para PC a través de Battle.net.



Antes de ello, el estudio puso a disposición de los jugadores Call of Duty: Vanguard en fase beta la semana pasada en PC y Xbox, para que fuesen probando el nuevo videojuego ambientado en diferentes frentes de la Segundo Guerra Mundial ubicados en cuatro países (Gran Bretaña, la URSS, Estados Unidos y Australia).



Activision informó de que el nuevo videojuego se lanzaría junto con un nuevo sistema antitrampas más avanzado que el actual, aunque no compartió si se aplicaría en la versión beta del juego.