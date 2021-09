Portaltic.-Amazon prohíbe el uso de su plataforma a más de 600 marcas chinas por incentivar las reseñas con tarjetas regalo

20-09-2021 Recurso cheque regalo Amazon POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AMAZON



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



Amazon ha prohibido el uso de la plataforma a más de 3.000 comerciantes y 600 marcas de origen chino por incumplir reiteradamente sus políticas sobre reseñas falsas y abusar especialmente de las reseñas a cambio de regalos.



La compañía tecnológica inició en mayo una campaña con la que pretendía identificar y eliminar prácticas que infringían las políticas de su plataforma, como el pago por reseñas favorables, y que ya en julio llegó a afectar a decenas de miles de comerciantes chinos, según recoge South China Morning Post.



En una entrevista a un medio estatal, la vicepresidenta de Ventas globales en Asia, Cindy Tai, ha indicado este viernes que dicha campaña no se dirige específicamente contra China ni ningún otro país en concreto, y que los cierres ocurridos no han tenido un impacto negativo en el crecimiento de los comerciantes chinos en Amazon.



La compañía tecnológica ha prohibido el uso de su plataforma a unas 600 marcas del país asiático y a más de 3.000 comerciantes, como ha confirmado un portavoz a The Verge, tras cinco meses de investigación.



Las marcas y los vendedores afectados infringieron deliberadamente las políticas de la plataforma, con prácticas que les permitían impulsar tanto las reseñas como las calificaciones, por ejemplo, mediante la entrega de tarjetas regalo a cambio de opiniones favorables.



La compañía indica en sus 'Pautas de participación en la Comunidad' que "cualquier intento de manipular el contenido o las funciones de la Comunidad, incluso contribuyendo con contenido falso, engañoso o no auténtico, está terminantemente prohibido".



Tampoco permite el contenido promocional. Y en este apartado, señala que está prohibido "crear, modificar o publicar contenido a cambio de cualquier tipo de compensación (incluyendo productos gratis o con descuento) o en nombre de otra persona".