Perú.- Perú Libre presenta un proyecto sobre el control de contenido en medios en casos de "emergencia"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El partido gubernamental Perú Libre ha presentado un proyecto de ley que contempla el control del contenido de los medios de comunicación por parte del Gobierno, incluida la posibilidad "excepcional y transitoria" de asumir temporalmente la explotación directa de redes de telecomunicaciones.



"La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional", contempla el texto, presentado por Abel Reyes y respaldado por otros seis parlamentarios.



Así, afirma que "la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación se justifica porque el medio de comunicación es un servicio público de competencia de la nación" y que "el espectro electromagnético es un elemento clave para las telecomunicaciones y la transmisión de información".



"En caso de declaración de emergencia decretada, conforme al ordenamiento jurídico, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Dichas medidas se adoptarán conforme al marco constitucional vigente", recoge.



En este sentido, subraya que "el Poder Ejecutivo, con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia".



Por otra parte, el proyecto recuerda que "de conformidad con el artículo 14 de la Constitución (...) 'Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural". "Sin embargo, en la realidad nacional actual se observa como los medios de comunicación se olvidaron de dicha colaboración con el Estado, así como de la responsabilidad social que tienen, desconociendo cualquier forma de ética en la difusión de sus contenidos", apunta.



El constitucionalista Bruno Fernández ha sostenido en declaraciones concedidas al diario peruano 'El Comercio' que el proyecto tiene imprecisiones y contradicciones con la actual Ley de Radio y Televisión y ha argüido que "si se quiere hacer una modificación, se debe modificar la ley actual".



"Ya hay disposiciones específicas para la colaboración de los medios durante los estados de emergencia, y aplicarse lo dicho en el proyecto, puede dar (paso) a arbitrariedades", ha alertado Fernández, quien ha dicho que la posible vulneración de la libertad de prensa "dependerá mucho de su aplicación, aunque no es un proyecto técnicamente sustentado".



"Hay que recordar que en regímenes de excepción, los derechos fundamentales a la libertad de opinión e información no se restringen y la misma ley vigente reconoce eso. Parece que lo que se quiere hacer no es mantener esta colaboración, sino pasar a una obligación", ha zanjado.