Países ricos no lograrían meta de financiamiento climático

(Bloomberg) -- Según un nuevo informe, es poco probable que se cumpla el compromiso de los países desarrollados de proporcionar US$100.000 millones en financiamiento anual, incluso cinco años después de la meta. Las promesas fueron hechas hace más de una década y se consideran clave para desbloquear las próximas conversaciones sobre el clima.

Esto no solo amenaza el éxito de las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el clima en Glasgow que comenzarán en semanas, sino también el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C que forma parte del Acuerdo de París, dijo Oxfam Internacional en un estudio.

“Las naciones ricas deben cumplir la promesa que hicieron hace 12 años y poner su dinero donde está su boca”, dijo Nafkote Dabi, líder de política climática global de Oxfam. “Claramente es una cuestión de voluntad política”.

Los datos de la OCDE de la semana pasada mostraron que el ritmo del impulso a la financiación se enlenteció aún más en 2019, con un crecimiento de solo 2% a US$79.600 millones desde 2018. No había datos disponibles para 2020, cuando se debía alcanzar la anualidad de US$100.000 millones, pero el daño económico causado por la pandemia significa que es probable que no se haya alcanzado dicho objetivo.

Las naciones en desarrollo dicen que la financiación es clave para que puedan comprometerse con mayores recortes de emisiones. Si bien el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, lleva recorriendo el mundo en las últimas semanas, incluidos China e India, buscando obtener suficiente apoyo para que la COP26 que comienza el 31 de octubre sea un éxito, la crisis financiera podría convertirse en un obstáculo.

Oxfam también expresó su preocupación sobre cómo se desembolsará la financiación a los países en desarrollo. Más de dos tercios se otorgarán en forma de préstamos, lo que endeudaría aún más a los países.

Se considera que EE.UU. tiene el mayor déficit de fondos, en parte porque el expresidente Donald Trump sacó al contaminador más rico del mundo del acuerdo de París. Oxfam dijo que Francia, Australia y Japón no han logrado aumentar su financiamiento para las naciones más pobres.

Nota Original:Rich Nations to Miss Climate Fund Goal Even by 2025 (Correct)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.