ONU.- Guterres insta a los líderes mundiales a que "despierten" y "cambien de rumbo" para unirse más

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho un llamamiento a los líderes mundiales para que "despierten" y "cambien de rumbo" para unirse más ante los retos que enfrenta la comunidad internacional.



"Las instituciones que tenemos, no tienen dientes. Y a veces, incluso cuando tiene dientes, como es el caso del Consejo de Seguridad (de la ONU), no tienen mucho apetito para morder", ha apuntado Guterres en una entrevista para el canal de noticias de Naciones Unidas.



En dicho encuentro, el líder de la ONU ha pedido un plan de vacunación que sea global y equitativo. En este sentido ha alertado de que las variantes del coronavirus podrían volverse resistentes a las vacunas actuales, "y ese día nadie estará a salvo" ni siquiera en aquellos países donde el proceso de inoculaciones está más avanzado.



"Necesitamos resolver el problema de manera multilateral, uniendo a todos, pero necesitamos tener instituciones multilaterales con una mayor capacidad de gobernanza para poder prevenir y para poder resolver los desafíos que enfrentamos", ha dicho.



Por otro lado, respecto a Afganistán, ha remarcado que es un contexto de crisis "impredecible" y ha advertido también de que lo que ha sucedido en el país asiático "podría envalentonar ahora a los grupos terroristas u otros movimientos rebeldes a volverse más agresivos".



"Tenemos que comprometernos. No sabemos cómo se desarrollarán las cosas, pero sabemos que si no nos involucramos, probablemente irán en la dirección equivocada", ha avisado el líder de la ONU, quine ha reconocido que si las sanciones a Afganistán son demasiado duras, se corre el riesgo de "estrangular" completamente su economía.



En materia climática, Guterres ha aseverado que el mundo está "al borde del abismo", y ha invitado a los integrantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) ha hacer de este encuentro un éxito.



Sin embargo, ha reconocido la existencia de "una división" entre las naciones del norte y del sur que "dificulta que todos asuman compromisos y reduzcan emisiones".



Para Guterres, estas son algunas de las principales líneas que se deben abordar desde la comunidad internacional en unión y colaboración, pero ha reconocido que una empresa complicada pues "el mayor problema hoy es la falta de confianza".



"Con esta división entre las grandes potencias, con esta desconfianza, lo que vemos es un ambiente de impunidad. La gente piensa que puede hacer lo que quiera", ha lamentado Guterres, quien ha invitado a "reconstruir la confianza" para "poder cooperar" y asegurar que se pueden "abordar las crisis" del presente.



Finalmente, el secretario general ha avisado de que el mundo está "al borde de un precipicio" y que las grandes naciones se mueven "en dirección equivocada".



"Mire la vacunación, mira las dificultades para unir a todos los países para asegurarnos de que la COP26 sea un éxito. Mire la multiplicación de conflictos que hemos presenciado en los últimos meses. Necesitamos cambiar de rumbo y necesitamos despertar", ha remarcado Guterres, quien ha zanjado pidiendo a los líderes que "despierte, cambien de rumbo, se unan y traten de vencer los enormes desafíos que enfrentamos hoy".