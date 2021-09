¡No te pierdas a las últimas 5 fotos de Geraldine Bazan que están causando furor en Instagram!

Geraldine Bazan (@geraldinebazan) publicó en las últimas horas varios posts en su cuenta de Instagram que causaron un gran éxito entre sus fans. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 462.563 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Tiempos donde las mujeres somos capaces de expresarnos, apoyarnos, ser líderes y valientes al mismo tiempo. Esta producción de fotos en Miami tiene un mensaje y significa mucho para mi, cómo parte de esta etapa en mi vida… Donde la libertad de expresión, apoyo y unión entre nosotras es vital. 🌸🌸🌸 📸💄 @makeupandhairmiami @photoandartstudio by @santiagogarza_ @leshadi 👙





#Mosqueterastrip Dísfruto tanto nuestro tiempo juntas des cubriendo y viviendo nuevas experiencias Mamá/hijas ❤️ #lepetitchef nos encanto!! Una experiencia gastronómica completamente interactiva demasiado espectacular!!! Es parte de las atracciones en @vidanta. Literal nuestra segunda casa… 🙏🏻❤️🏡





No es lo que te pongas, es como te lo pongas. Yo me pongo la vida como se me antoja 💅🏼🌸🧠👛🍬 It's not what you wear, it's how you wear it. I put my life on as I want. Thank you for this feminine and powerful shooting!! @makeupandhairmiami @photoandartstudio by @santiagogarza_





#Mosqueteras Sunday night @vidanta. Mi mejor team!!!





En el mar como en el amor, una vez que te enarenas ya valió… 🌊❤️ 📸 @_kbocanegra

Rosalba Geraldine Bazán Ortiz, nacida en la Ciudad de México el 30 de enero de 1983, es una actriz y presentadora de televisión. Inició su carrera en 1988 como modelo con el perfil latino internacional infantil en pasarela, foto fija y en comerciales.

Más tarde, en 1989 comenzó a trabajar en la televisión y unitarios, interpretando personajes infantiles en telenovelas de Televisa como Buscando el paraíso y Corazón salvaje; en programas infantiles como El club de Gaby de Pedro Damián y en El espacio de Tatiana fue contratada por TV Azteca como estelar en papeles juveniles como Catalina y Sebastián. También participó en Ellas, inocentes o culpables, Como en el cine y Dos chicos de cuidado en la ciudad.

En 2004 fue contratada por Venevisión Internacional y Fonovideo para grabar en Miami la telenovela Soñar no cuesta nada y en 2006 para Telemundo trabajó en la telenovela Tierra de pasiones y actuó en dos capítulos de la serie Decisiones. A finales del año 2008 posó para Revista H de Editorial Notmusa, sorprendiendo a sus admiradores por mostrarse en exteriores (playa) y para la revista Maxim de Editorial Televisa en interiores.

En 2013 participó en la segunda temporada de La Isla, el reality para TV Azteca, teniendo una buena participación siendo la décima eliminada de 18 participantes (noveno lugar), también regreso para la quinta temporada de esta en 2016, donde fue la segunda eliminada esta vez. En 2018 regresa a Televisa para participar como la antagonista de la telenovela Por amar sin ley, versión mexicana de La ley del corazón.