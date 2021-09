Muere la hermana del encarcelado exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco

Managua, 19 sep (EFE).- La hermana del exvicecanciller nicaragüense encarcelado Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Alma Tinoco Fonseca, murió en un hospital de Managua, informó este domingo la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

El exvicecanciller es un histórico combatiente sandinista y antiguo compañero de lucha del presidente Daniel Ortega, que fue detenido el 13 de junio pasado bajo la acusación de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el Gobierno de Nicaragua.

Su hermana es el segundo familiar fallecido, en los últimos tres días, de alguno de los 36 líderes opositores y profesionales independientes que se encuentran detenidos desde el 28 de mayo pasado acusados por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

"La Unidad Nacional expresa su más sincera solidaridad con Víctor Hugo Tinoco y su familia ante el sensible fallecimiento de su hermana Alma Tinoco Fonseca", señaló ese organismo en una declaración.

"Ya son varios los presos políticos que han perdido a un familiar cercano y que no han podido despedirles", continuó.

"ESTO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE TORTURA"

Según la Unidad Nacional, los detenidos no han podido ver a sus familiares en su lecho de enfermos debido a la "negativa" de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, "en otorgar un permiso especial, pese a que la legislación nicaragüense lo permite"

"Esto también es una de tantas formas de tortura contra las y los secuestrados políticos", señaló la Unidad Nacional.

El viernes pasado falleció la madre del líder estudiantil preso Max Jerez, Heidi Meza, de 67 años, horas después de que las autoridades se negaran a dejarlo salir de la cárcel temporalmente para que ambos se despidieran, según denunció la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

El exvicecanciller Tinoco Fonseca se distanció de Ortega por la forma vertical y autoritaria con la que conducía el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y se sumó al antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora llamado Unión Democrática Renovadora (Unamos).

Fue embajador de Nicaragua ante la ONU y vicecanciller durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), miembro del directorio nacional del FSLN, y diputado durante tres períodos.

En 2001 participó en una consulta popular para competir por la candidatura presidencial del FSLN, que ganó Ortega, y denunció graves irregularidades.

En febrero de 2005 fue expulsado de las filas del FSLN por apoyar las aspiraciones presidenciales del exalcalde de Managua, Herty Lewites, ya fallecido.

Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones y acusaciones de al menos 36 líderes opositores y profesionales independientes, entre ellos siete que habían anunciado sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega busca la reelección por cinco años más.

Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para Centroamérica y República Dominicana pidieron la pasada semana que cesen las detenciones "arbitrarias e ilegales" en Nicaragua, tras la orden de detención, registro y acusación en contra del escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez.